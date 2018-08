Ohne Überraschung endete gestern Nachmittag die Sitzung des Innsbrucker Bauausschusses. Mit 4:2 Stimmen votierte die Mehrheit aus ÖVP, FI und FPÖ (gegen Grüne und SPÖ) für die Herausnahme der Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau im Entwurf des Innsbrucker Raumordnungskonzeptes. Betroffene Besitzer hätten damit die Hälft­e ihres unbebauten Baulandes binnen zehn Jahren zu einem sozialverträglichen Preis für den gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stellen müssen. Wenn nicht, hätte eine Rückwidmung laut TROG gedroht und nicht, wie in der Donnerstagausgabe irrtümlicherweis­e berichtet, eine „Enteignung“. Während der unterlegene BM Georg Willi (Grüne) versicherte, dass das „letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, ließ FI-Klubobmann Lucas Krackl aufhorchen. Er habe bereits die Zusicherung einiger Oppositionslisten, die auch im Gemeinderat gegen die Vorbehaltsflächen stimmen würden: „Damit hätte wir nicht 21, sondern bereits 25 Stimmen.“ Und somit eine klare Mehrheit.

Auf schnelles Internet will das Land auch in Zukunft verstärkt setzen. LH Günther Platter und Digitalisierungs-LR Patrizia Zoller-Frischauf (beide VP) kündigten gestern für Herbst die Gründung einer Breitbandserviceagentur Tirol GmbH an. Diese soll Gemeinden und Planungsverbände beim Breitbandausbau unterstützen. (mami)