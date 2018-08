Die SPÖ Imst hat die Sommerpause im Gemeindeparlament offenbar nicht nur zum Durchschnaufen, sondern auch für eine Personalrochade genutzt: Vincenzo Diana, bisher Gemeinderat und Stadtparteivorsitzender der SPÖ, verlegt seinen Lebensmittelpunkt in den nächsten Wochen und Monaten nach Zams. Der 29-jährige Familienvater und Polizist wird dort zum Häuslbauer. Um für die neuen Herausforderungen frei zu sein, legt Diana sein Mandat im Gemeinderat mit 31. August zurück. Seine Nachfolge wird der 34-jährige Richard Aichwalder, früher Gastronom in der Imster Innenstadt, heute Verkaufsleiter eines Weinunternehmens, antreten. Aichwalder will die Zeit bis zur Angelobung nutzen, um seine Vorstellungen von politischer Arbeit für die Stadt Imst unter die Leute zu bringen. (TT)