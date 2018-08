Landeck – Vermoderte Holzbalken, herumliegender Müll, Glasscherben, reparaturbedürftige Spielgeräte, zerrissene Netze bei den Fußball- und Beachvolleyballanlagen, Löcher im Maschendrahtzaun. Derartiges hat die Landecker SPÖ kürzlich in einer Fotodokumentation über die öffentlichen Freizeiteinrichtungen im Raum Landeck vorgelegt.

„Ein trauriger Zustand“, resümierten StR Mathias Niederbacher, Bezirksvorsitzender LA Benedikt Lentsch und GR Marco Lettenbichler. „Bei uns sind Beschwerden aus der Bevölkerung eingetroffen.“ Daher habe man einen Lokalaugenschein gemacht, am Militärsportplatz, am Lochbödele, Sportplatz Perjen und Spielplatz Öd. Weil niemand „so richtig zuständig“ sei und der Stadt ehrenamtliche Betreuer abhandengekommen seien, gebe es „die traurigen Zustände“ teilweise seit 20 Jahren, sagte Niederbacher. „Normal müsste man die Plätze sperren.“ Lentsch kommentierte: „Ein derartiges Bild hätte ich mir nicht erwartet. Da muss man ja Angst haben, dass etwas passiert.“

Es geht, so die SP-Mandatare, um Freizeitflächen für Jugendliche ab zehn Jahren. „Wir hätten zwar Plätze, aber sie sind nicht nutzbar.“ Bei der Beseitigung der Misere „sind alle in der Verantwortung“.

Weil die SPÖ keinesfalls nur kritisieren wolle, legte man einen Projektentwurf vor, der am Militärplatz realisiert werden soll. Auch wenn die Stadt „nur“ Pächterin des Platzes sei. „Das Areal würde sich für einen Park mit Kunstrasen-Fußballplatz, Volleyballplatz und Basketballplatz eignen.“ Dazu habe man Kosten in Höhe von 420.000 Euro ermittelt. Das müsste, so Niederbacher, auch der Bürgermeister unterstützen. „Er sagt ja immer, wie wichtig Investitionen in die Jugend sind.“

Eine ehrenamtliche Betreuung der Plätze könne er sich nur wünschen, sagte StR Jakob Egg (ÖVP), zuständig für Sport, Freizeit und Kultur. Der städtische Bauhof habe derzeit nicht die personellen Ressourcen, um diese Daueraufgabe zu übernehmen. Was BM Wolfgang Jörg (ÖVP) bestätigte: „Es kommen unvorhergesehene Sachen, man muss auch Krankenstände und Urlaube abwickeln.“ Für den Spielplatz Lochbödele habe er die nötigen Schritte bereits eingeleitet, sagte Jörg. Egg hob hervor: „In Summe haben wir in den vergangenen Jahren etliche Verbesserungen auf unseren Freizeitflächen erreicht.“ (hwe)