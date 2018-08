Innsbruck - Andrea Haselwanter-Schneider (Klubobfrau Liste Fritz), Dominik Oberhofer (Landessprecher und Klubobmann NEOS), Ingrid Felipe (Landeshauptmannstellvertreterin/Grüne), Markus Abwerzger (Parteiobmann und Klubobmann FPÖ), Elisabeth Blanik (Parteiobfrau und Klubchefin SPÖ) und Günther Platter (Landeshauptmann und Parteiobmann ÖVP): Die sechs "Chefs" der im Landtag vertretenen Parteien sind in den nächsten Wochen im "TT-Sommergespräch" zu Gast.

Und dabei sind auch Sie gefragt! Wir suchen die besten Leserfragen. Was brennt Ihnen unter den Nägeln. Welche Themen interessieren Sie? Welche Probleme müssen gelöst werden?

In der nächsten Woche sind SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik und ÖVP-Chef und LH Günther Platter an der Reihe. Schicken Sie uns Ihre Fragen schon jetzt. Das Interview erscheint in den nächsten Tagen in der TT.