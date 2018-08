Innsbruck — Nicht nur, dass der Verbesserungsauftrag zur Nachreichung fehlender Projektunterlagen vom 15. August bis 30. Oktober verlängert werden musste: Jetzt droht der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die geplante Skiverbindung zwischen Ötztaler und Pitztaler Gletscher viel größeres Ungemach. Auf Anfrage der TT bestätigt Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), dass sie aktuell juristisch prüfen lasse, „ob das Vorhaben für eine Zeitlang auf Eis gelegt werden kann". Felipe fordert nämlich eine Zeitstrafe für die Gletscherehe, in die 120 Millionen Euro investiert werden sollen. „Es kann nämlich nicht sein, dass einerseits ein UVP-Verfahren für den Zusammenschluss der beiden Skigebiete anhängig ist, aber gleichzeitig am Pitztaler Gletscher ein Skiweg am Grat des Hinteren Brunnenkogels massiv verbreitert wird. Ohne Bewilligung wohlgemerkt."

Laut Felipe handelt es sich um einen massiven Eingriff samt Erweiterung. Die Bauarbeiten wurden von der Behörde eingestellt, die Umweltreferentin spricht sich jedoch für Sanktionen aus, die über Verwaltungsstrafen hinausgehen. „Ohne Bewilligung zu baggern, ist kein Kavaliersdelikt. Das müssen die Seilbahner endlich einmal begreifen. Ein vorläufiger Stopp laufender Verfahren könnte vielleicht zu einem Umdenken führen." Nach Vorliegen der rechtlichen Expertise kündigt sie weitere Schritte an. Bereits einmal sorgte ein Notweg am Pitztaler Gletscher für Aufregung.

Seit Einreichen der Skigebietserweiterung mit drei neuen Seilbahnen im Mai 2016 verzögert sich die UVP ohnehin. Bereits zweimal (Dezember 2016 und März 2018) hat die UVP-Behörde Verbesserungsaufträge wegen unvollständiger Unterlagen an die Projektbetreiber erteilt. Der letzte Stichtag war gestern. Zwar sind ergänzende Stellungnahmen eingelangt, doch die Frist wurde noch einmal bis 30. Oktober verlängert. Unabhängig von den bisherigen Kalamitäten sind neue Pistenflächen von 64 Hektar der größte politische Knackpunkt für die Gletscherehe.

WWF fordert harte Sanktionen

Aus Sicht des WWF Österreich sollte der von der Behörde per Bescheid festgestellte Verstoß endgültig dazu führen, das kritische Megaprojekt zu stoppen. „Wer den Naturschutz immer wieder mit Füßen tritt, muss auch hart sanktioniert werden. Es ist ein Skandal, dass einige Ski-Kaiser immer noch zu glauben scheinen, über Recht und Gesetz zu stehen", kritisiert Christoph Walder, Bereichsleiter Naturschutz beim WWF. (pn, TT.com)