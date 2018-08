Innsbruck – Die Seefelder Bergbahnen werden vorerst keinen Feldversuch mit dem umstrittenen Zusatzstoff „Snomax“ für die Kunstschneeerzeugung starten. Das wurde am Donnerstagvormittag laut TT-Informationen zwischen dem Seefelder Bürgermeister Werner Frießer, LH Günther Platter und LH-Stv. Josef Geisler vereinbart.

Zuvor waren in der Causa die Wogen hochgegangen. VP-Nationalrat Franz Hörl hatte gar Seefeld als Austragungsort für die Nordische Ski-WM infrage gestellt. Der Seilbahnsprecher hatte erklärt, es gehe nicht um einen Einzelfall, sondern um einen fahrlässigen Umgang mit dem hart erarbeiteten Ruf als nachhaltige und verantwortungsbewusste Branche. „Sowohl bei der Bevölkerung als auch bei unseren Gästen.“

Auch für LH Platter sind bakterielle Zusätze bei der Beschneiung tabu. „Wir werden bei der Gesetzgebung prüfen, welche Riegel wir künstlichen Zusatzstoffen vorschieben können.“ Für die Tiroler Böden komme in der Beschneiung nur Trinkwasserqualität in Frage. Einen Förderstopp für Vorhaben in Tiroler Skigebieten, die beim Kunstschnee Zusätze verwenden, hat Platter bereits angekündigt. Der Zusatz „Snomax“ enthält abgetötete Bakterien. (pn)