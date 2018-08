Innsbruck – Kleinwohnungen in Studentenstädten sind begehrt: Singles, Studierende und junge Paare suchen ständig nach einer passenden Bleibe. So auch in Innsbruck. Der Immobilienmarkt ist eng, die Preise explodieren. Weil dahinter auch ein lukratives Geschäftsmodell steckt: Anlegerwohnungen.

Immobilieninvestoren machen den jungen Menschen Konkurrenz, weil sie die Wohnungen vergolden wollen: Die Immobilien werden als klassische Investments angeboten. Man wohnt nicht selbst darin, sondern lukriert aus den Mieteinnahmen zusätzliche Einkünfte. Angesichts niedriger Zinsen gelten Immobilien derzeit als gefragte Anlagen.

Dadurch steigen die Mietpreise am freien Markt in Innsbruck auf bis zu 17,7 Euro/m², die Quadratmeterpreise für Wohnungen betragen im Durchschnitt 5800 Euro. Gezielt durchforsten deshalb Immobilien-Spezialisten die Grundbücher nach bevorzugten Wohnobjekten. Das sind auch Anlagen, die seinerzeit von einer gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet wurden. Ein Fall in Innsbruck zeigt auf, wie Anlegerwohnungen zusammengekauft werden.

Vor wenigen Monaten wurde in Innsbruck eine Kleinwohnung in der Nähe der Universität zu einem relativ moderaten Preis erworben. Plötzlich flattert ein Brief ins Haus. Da meldet augenscheinlich eine Privatperson „mit freundlichen Grüßen“ Interesse an der Wohnung an. „Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in Ihrem Haus. Möchten Sie vielleicht Ihre Wohnung verkaufen?“, heißt es in dem Schreiben. Egal, ob sanierungsbedürftig oder vermietet, gerne könne man die Immobilie anbieten.

Hinter dem als Privatmann auftretenden potenziellen Käufer verbirgt sich jedoch eine Innsbrucker Investmentgesellschaft. Die wiederum ist an einem anderen Immobilienunternehmen beteiligt. Auf Anfrage betont man bei Max Mustermann offen, dass man gezielt Anlegerwohnungen in bestimmten Wohnanlagen suche. „Und die Adressen haben wir aus dem Grundbuch.“

Was jedoch bei weiterer Recherche auffällt: Die Investmentgesellschaft ist nur ein Puzzlestück in einem Immobilien-System. Selbst namhafte Innsbrucker Architekten sind Teil davon. Nach außen hin treten sie visionär mit Zukunftskonzepten fürs Wohnen auf, dahinter verbergen sich aber klassische Interessen: An- und Verkauf von Immobilien und die Vermögensverwaltung, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Während die Spekulation in der Landeshauptstadt Hochkonjunktur hat – auch beim Neubau bestehen ganze Häuserzeilen wie an der Graßmayr-Kreuzung aus Anlegerwohnungen, wo vornehmlich Südtiroler Investoren ihr Geld angelegt haben –, versucht die Politik Maßnahmen für leistbares Wohnen umzusetzen. Die von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) forcierten Vorbehaltsflächen auf Bauland für den sozialen Wohnbau stoßen jedoch auf heftigen Widerstand. Auch in der Landwirtschaft. Und bei den Gärtnern.

Zuletzt wetterte etwa der ehemalige FPÖ-Landtagsabgeordnete und Innsbrucker Ex-Gemeinderat Richard Heis im ORF Tirol dagegen. Er ist Gärtner und besitzt große Grundstücke. Während sich Bauernkammerpräsident Josef Hechenberger um die landwirtschaftlichen Flächen und die Gärtner in Innsbruck sorgt, ist Heis allerdings auch dick mit Baurechtsverträgen auf seinen Bauplätzen im Immobiliengeschäft. Formell hat er die betreffenden Flächen zwar an seine Tochter übergeben, aber im Notariatsakt wurde vereinbart, dass Heis auf Lebenszeit die Rechte aus dem Baurechtsvertrag, „insbesondere daher auch der Anspruch auf den wertgesicherten Baurechtszins“, zukommen. Und der fällt recht üppig aus. (pn)