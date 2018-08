Innsbruck – ÖVP-Klubchef Jakob Wolf geht der Hut hoch. Die Kritik von NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer im TT-Sommerinterview am umstrittenen Deal für das Explorer-Hotel in Umhausen bringt ihn zur Weißglut. Wolf ist bekanntlich auch Bürgermeister der Ötztaler Gemeinde. „Jetzt reicht es“, erwidert Wolf. Explorer, eine Gesellschaft, die einem Außerferner und einer Allgäuerin gehört, habe in Tirol bereits 26 Millionen Euro in Tourismusbetriebe investiert; jeweils 13 Mio. Euro in Umhausen und St. Johann. Was Oberhofer daran störe, versteht Wolf nicht. „Wenn es das Ziel des NEOS-Klubchefs ist, Investoren abspenstig zu machen, kann ich das nicht nachvollziehen. Schließlich werden bei uns Ganzjahresarbeitsplätze geschaffen, die wir dringend brauchen.“ Wolf ist es lieber, dass in Umhausen investiert wird und nicht etwa Russen Hotels im Ötztal kaufen. „Aber gerade das scheint Oberhofer ja zu decken.“

In diesem Zusammenhang fordert Wolf Oberhofer auf, die persönlichen Beteiligungen an seinem Hotel im Stubaital offenzulegen. „Was ich gehört habe, hat Oberhofer fünf Appartements an Ausländer verkauft – zwei an Engländer und drei an eine deutsch-kanadische Gesellschaft.“ Sollte Oberhofer das nicht tun, will Wolf die Fakten auf den Tisch legen.

In der Causa „Explorer“ hatte die Staatsanwaltschaft wegen der Grundstücksverkäufe Ermittlungen aufgenommen. Jene in St. Johann wurden jedoch eingestellt. Das Land Tirol stoppte schon vor Wochen die ursprünglich zugesagte Förderung von 440.000 Euro für das Hotel in Umhausen. In Lienz war ebenfalls ein 200-Betten-Hotel geplant, doch zuletzt machten die Betreiber einen Rückzieher. Auch der Landesrechnungshof prüft. (pn)