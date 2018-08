Von Manfred Mitterwachauer

Alpbach – Forumspräsident Franz Fischler gab ein Bekenntnis zu mehr Diversität in Zeiten von Populismus und Fake News ab. Südtirols LH Arno Kompatscher warnte vor einer immer breiteren Debatte über die Schwächen Europas und einem nationalstaatlichen „Zurückziehen ins Schneckenhaus“. Mit eindringlichen Worten, aber auch der gewohnten Portion Tradition wurde gestern das Europäische Forum Alpbach im Rahmen der Tiroltage feierlich eröffnet.

Vor genau einem Jahr übten sich in Alpbach Tirol, Südtirol und das Trentino in Sachen Transitpolitik im Schulterschluss. Die internationalen Frächter hat das noch nicht beeindruckt. Der Transitverkehr steigt weiter. Für heuer werden 2,5 Mio. Transit-Lkw über den Brenner erwartet.

Der zweite Brennergipfel im Juni in Bozen endete – aus Tiroler Sicht – im Dissens mit Italien und Bayern. Eine damals noch angekündigte dritte Auflage im Oktober wird es aber nicht geben. LH Günther Platter (VP) kündigte an, die im Herbst anstehenden Wahlen in Bayern und Südtirol abwarten zu wollen. Nun wird der November für einen neuen Brennergipfel ins Visier genommen.

Ungeachtet dessen will die Landesregierung bei der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause am 3. Oktober ein neues Transitpaket beschließen. LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) bestätigte, dass im zu verschärfendem Nacht- und sektoralen Fahrverbot nun auch die EURO-6-Lkwflotte inkludiert wird. Zumindest die Unterklassen A bis C. Die sauberste Klasse D werde man auch weiterhin ausnehmen müssen. Am 31. August kommt es in der Franzensfeste zu einem Anti-Transit-Treffen der Bürgermeister des Wipp- und Eisacktales.

LH Günther Platter erhofft sich dabei ein weiteres starkes Signal Richtung Brüssel. Dieses will Kompatscher auch von Österreich und Tirol sehen – nämlich in Form einer Abschaffung des Dieselprivilegs. Fällt dieses nicht, wird der Umwegverkehr nicht verringert, sagt Kompatscher. Ob jedoch Platter und mit ihm Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) dieses heiße Eisen anpacken werden, steht in den Sternen.

Der gemeinsame Bund gegen die wachsende Verkehrsflut war in Alpbach vor einem Jahr geschmiedet worden. Das gegenseitige Verständnis sei seither gewachsen, betonen beide. Verschriftlicht unter anderem in einem Zusatzprotokoll zum Brennergipfel in Bozen im Juni. Die dort eingeforderte Lkw-Obergrenze hält Kompatscher nicht für illusorisch: „Wir stellen fest, dass die Autobahn beiderseits des Brenners nicht mehr funktioniert, weil der Schwerverkehr überhandgenommen hat.“ Tirol fordert bekanntlich eine Reduktion auf eine Million Fahrten/Jahr. Schrittweise müsse diese Obergrenze erreicht werden, sagt Kompatscher. Hierzu will er noch 2019 mit der angekündigten Erhöhung der Lkw-Maut auf der A22 zwischen Brenner und Modena loslegen. Alle positiven Gutachten seien da, die Gespräche mit den Ministerien über die Etappen und die Höhe der Maut sollen heuer bis Jahresende abgeschlossen sein, sagt Kompatscher. Auch über eigene Dosiersysteme bereits am Knoten Modena werde nachgedacht – wiewohl dies ohnehin auch bereits an den Mautstationen geschehe.

