Von Jasmine Hrdina

Thiersee – Unter den Eltern der Thierseer Kindergartenkinder brodelt es. Ab September müssen sie für die Betreuung ihrer Kleinen mitunter mehr als doppelt so viel bezahlen wie bisher. Die Gemeinde hat die Gebühren für die Betreuung Dreijähriger in den drei Einrichtungen (Vorderthiersee, Hinterthiersee und Landl) von 56,40 auf 70 Euro monatlich angehoben. Der Besuch für Vier- und Fünfjährige bleibt für die ersten vier Stunden (max. 20 Stunden pro Woche) weiterhin kostenlos. Dafür werden Erziehungsberechtigte künftig für die fünfte und sechste Betreuungsstunde zur Kasse gebeten: 20 Euro kostet es im Monat, wenn das Kind fünf Stunden bleibt. Für die angefangene sechste Stunde werden weitere 30 Euro verrechnet. Hinzu kommen neuerdings monatlich zehn Euro für Bastelmaterial – wobei die tatsächlichen Kosten am Jahresende erfasst und etwaige Überschüsse refundiert werden. Erziehungsberechtigte, die beispielsweise ein dreijähriges Kind sechs Stunden am Tag in der Gruppe lassen, zahlen statt bisher 56,40 Euro nun also 130 Euro.

Unter den Eltern der derzeit 80 betreuten Kinder ist der Ärger groß. „Wir sind angeblich ein familienfreundliches Bundesland, davon sieht man hier nichts mehr“, ärgert sich Josef Lechner, selbst betroffener Vater. „Wir reden hier von Mehrkosten von über 700 Euro im Jahr, und das nur bei einem Kind“, so der Thierseer. Man habe bereits Beschwerde eingelegt und wolle sich so leicht nicht damit abfinden.

Rechtlich bewegt sich die Gemeinde aber im Rahmen und richtet den Zeigefinger auf Entscheidungsträger höherer politischer Ebenen: „Bund und Land erklären ein Nulldefizit und kommen mit neuen Verordnungen und Erlässen an. Die Gemeinden müssen dann schauen, wie sie es umsetzen, und bleiben letztlich auf den Kosten sitzen“, klagt Thiersees Bürgermeister Hannes Juffinger. Die Entscheidung, die finanzielle Belastung für den Ort durch höhere Zahlungen der Eltern zu schmälern, sei „ein deutliches Signal Richtung Landesregierung, dass es so nicht weitergehen kann“, so Juffinger.

Die Kinderbetreuung schlage in der knapp 3000-Einwohner-Gemeinde jährlich mit 435.000 Euro zu Buche, dem gegenüber stünden aber lediglich Einnahmen in der Höhe von 170.000 Euro im Jahr (inkl. der Förderungen von Bund und Land). „Die Gebühr ist nur ein kleiner Beitrag zur Abgangsdeckung“, so Juffinger, der gegenüber der TT an die Adresse der Landespolitik mit einem Vorschlag aufwartet: Das Land solle die Personalkosten tragen, „immerhin ist der Kindergarten auch eine Bildungseinrichtung“. Diese machen mit 85 Prozent den Löwenanteil der laufenden Kosten aus und werden in den nächsten Jahren steigen, vermutet der Ortschef.

Einen Grund dafür liefert auch ein im Mai vom Land verfasster Beschluss, wonach Kindergartengruppen ab Herbst während der gesamten Öffnungszeit doppelt zu besetzen sind, also mit einer pädagogischen Fach- sowie einer Assistenzkraft. Diese Vorschrift, die deutliche Mehrkosten mit sich bringe, habe nicht nur den Stein ins Rollen gebracht, sondern sei letztlich auch der Grund, warum die Eltern in Thiersee erst so kurzfristig über die Neuerungen bzw. Teuerungen informiert wurden. „Das Land verspricht mehr, als die Gemeinden finanziell leisten können“, sagt der Dorfchef.

Aus Kostengründen bleiben mit Beginn des neuen Schuljahres auch Kindergarten- und Schulbus in der Garage geparkt. Der finanzielle Aufwand von 17.000 Euro für die Kindergartentransporte und 20.000 Euro für die Schulfahrten sei zu groß für die wenigen Kinder, die das Angebot nutzen. Der Kindergartenbus spiele nur 1000 Euro ein und stamme zudem aus einer Zeit, in der nur in Vorderthiersee ein Kindergarten betrieben wurde. Folglich mussten die Kleinen aus Landl und Hinterthiersee den Weg dorthin auf sich nehmen.

Mittlerweile gibt es aber in allen drei Ortsteilen eine eigene Betreuungsstätte. „Unter Berücksichtigung der Anzahl von Kindern, die den Fahrdienst im letzten Jahr in Anspruch nahmen, ergibt dies einen Gemeindebeitrag von 4000 Euro pro Kind“, lautet die Rechtfertigung in einer öffentlichen Kundmachung. Ähnlich verhalte es sich mit dem Schulbus, auf den auch im kommenden Schuljahr wieder zehn Kinder – hauptsächlich aus dem Bereich Schmiedtal und Riedenberg – angewiesen wären. Trost spendet die Gemeinde mit einem Verweis auf finanzielle Fördermöglichkeiten bei Strecken von über zwei Kilometern Länge und einer „angedachten“ ehrenamtlichen Fahrgemeinschaft.