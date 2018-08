Bozen – Erneut sorgt ein gerissenes Weidetier für Aufregung in Südtirol. Diesmal ist es ein Bauer aus Deutschofen, der den Verlust eines 13 Monate alten Kalbes bei seiner Alm am Karerpass zu beklagen hat. Wie die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten berichtet, sollen Wölfe in der Nacht auf Sonntag das Jungrind gerissen haben. Der Landwirt fand das Tier abseits der Herde mit zerfleischtem Hals und Hinterteil auf. Die DNA-Probe ist noch ausständig, die Art der Bisse würden aber auf einen Wolf hindeuten, heißt es.

Die Südtiroler Landesregierung, allen voran Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler (SVP), dürfte sich durch den jüngsten Fall in ihrem harten Kurs im Umgang mit Großraubtieren bestätigt sehen. Nachdem am 16. Juli ein Landesgesetz zum „Schutz von Berglandwirtschaft und Bevölkerung“ in Kraft getreten ist, hat die Politik nun einen Katalog zur Umsetzung des Gesetzes ausgearbeitet. „Wir regeln die Abläufe im Vorfeld klar, statt bei jedem Fall ein Gutachten bei der Ispra (Umweltbehörde, Anm.) zu beantragen“, erklärt Landesrat Schuler in den Dolomiten. Das schaffe Rechtssicherheit für den Landeshauptmann, der Dekrete, die beispielsweise den Abschuss eines Tieres zum Inhalt haben, unterzeichnen muss.

Die Maßnahmen reichen von der Abschreckung des Wolfes über Vergrämungsmaßnahmen bis zur Entnahme des Tieres. (np, TT)