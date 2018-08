Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Rechnung klingt einfach: Man erhebt den aktuellen Wohnungsleerstand, bringt die Gründe hierfür in Erfahrung und entwickelt in der Folge ein Bündel an zielgerichteten Maßnahmen, um den Leerstand zu mobilisieren. So rechnet die Landespolitik. Und zwar für Innsbruck. Dort sollen Schätzungen zufolge bis zu 3000 „kalte“ Wohnungen existieren. Zahlen, die derzeit nicht zu überprüfen sind. Spätestens seit dem Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf haben sich alle Parteien dem leistbaren Wohnen verschworen. Auch deshalb will man nun im Land konkrete Zahlen auf dem Tisch haben.

Der politische Grundstein wurde im Mai mittels eines von Schwarz-Grün eingebrachten Antrags gelegt. Nur NEOS und FPÖ stimmten gegen die Wohnungsleerstands­erhebung in der Landeshauptstadt. Wer nun denkt, die Erhebung würde knapp vier Monate später bereits auf Hochtouren laufen, der irrt. Das Vorhaben stockt.

„Bei uns ist noch nicht einmal eine Anfrage dazu eingelangt.“ Das sagt Helmuth Müller, der Vorstandsvorsitzende der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Sie versorgen in der Stadt rund 80.000 Haushalte mit Strom und Wasser. Die IKB können mithilfe ihrer Daten punktgenau sagen, wo und wie lange Wohnungen in Innsbruck nicht benützt werden. Land und Stadt wissen, dass eine Leerstandserhebung ohne Mithilfe der IKB nutzlos ist. „Ja, wir haben die Daten – aber nur für die jeweiligen Kunden“, erhebt Müller jetzt datenschutzrechtliche Bedenken gegen das, was Land und Stadt da so alles von den IKB übermittelt bekommen wollen: „Eine adresspunktgenaue Auswertung ist sehr heikel. Diese Daten können sehr sensibel ausgelegt werden.“ Zwar würde man die Causa „nicht a priori ablehnen“, jedoch auch im Hinblick auf die neue Datenschutzgrundverordnung müssten die IKB die Weitergabe solcher Daten „sauber rechtlich prüfen“ – nicht nur durch hauseigene, auch durch externe Juristen, wie Müller ausführt. Relevant seien hier ohnedies nur die Stromdaten, sagt Müller. Denn der Wasserverbrauch werde nur hausweise festgestellt, nicht wohnungsweise.

Die IKB haben bereits vor Jahren einmal eine ähnliche rechtliche Prüfung durchgeführt. Damals ging es um die Erstellung einer Energieverbrauchskarte als Basis für den Innsbrucker Energieentwicklungsplan. Auch damals sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine „adressscharfe“ Datenweitergabe nicht möglich sei. Es blieb bei Grobraster-Daten. Auch für Stadt und Land stellt Müller nicht mehr in Aussicht: „Wenn, dann geht es nur straßenzugweise.“

Und wenn, dann könnten Land und Stadt ohnedies nur um eine Auskunft „bitten“. Die IKB stehen zwar im Eigentum von Stadt und Tiwag, bilden aber eine Aktiengesellschaft. Einen politischen Auftrag kann es daher per Aktienrecht nicht geben.

Wohn-Landesrätin Beate Palfrader (VP) verweist darauf, dass es bereits ein Koordinierungsgespräch mit BM Georg Willi (Grüne) gegeben habe. Sie gesteht aber selbst ein, dass auch das Land noch „klären muss, zu welchen städtischen Zahlen und Daten wir Zugang bekommen und wie wir datenschutzrechtlich diese auch verarbeiten können“. Bis Mitte September will Palfrader Klarheit haben.

Auch Willi gibt zu, dass die Frage, „wie wir an die Daten herankommen“, noch eine offene sei. Neben den IKB schwebt Willi ein Bürgerbeteiligungsmodell der etwas anderen Art vor. So könnten Mitarbeiter des Magistrats auch von Tür zu Tür gehen und fragen: „Die Bewohner eines Hauses wissen am ehesten, wo Wohnungen leer stehen.“ Mit dem Land sei eine neuerliche Gesprächsrunde für Oktober vereinbart worden. Auch Willi will im Herbst mit der Erhebung starten. Die Frage bleibt, ob sich das auch ausgehen wird.