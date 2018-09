Hochfilzen – Bauernland in Bauernhand: Zu Recht vertreten die ÖVP-Bauernbundfunktionäre in Tirol dieses politische Credo. Doch in der Realität hält dieser Grundsatz nicht immer stand, wie jetzt ein großer Immobiliendeal im Bezirk Kitzbühel mit prominenten „Zutaten“ zeigt. So konnte der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler und heutige Manager des Nationalteams, Oliver Bierhoff, mit seiner Gattin vor zwei Jahren in Hochfilzen nicht nur einen Freizeitwohnsitz, einen just in dieser Zeit aufgelassenen geschlossenen Hof, sondern auch rund 15.000 Quadratmeter Freiland kaufen; darunter Umgebungsflächen, landwirtschaftliche Felder und ein Wald. Der Kauf erfolgte in zwei Etappen und mit Zustimmung der Behörden sowie Wohlwollen der Bezirkslandwirtschaftskammer Kitzbühel. 2,15 Mio. Euro legte Bierhoff dafür auf den Tisch. Beim Wald billigte die BH Kitzbühel dem vorwiegend in Deutschland lebenden Ehepaar schlussendlich zu, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung „ohne Weiteres erwartet werden“ darf.

Doch damit nicht genug: Den alten Freizeitwohnsitz ersetzt Bierhoff durch einen Neubau. Wichtig war dem Fußball-Europameister vor allem die freie Aussicht auf die Tiroler Bergwelt. Offenbar wollte er deshalb sogar weitere Flächen erwerben, doch hier kam ein angrenzender Bauer zum Zug. Nur dieser räumte Bierhoff samt Vorkausfrecht eine besondere Dienstbarkeit ein: Zum Zwecke der freien Aussicht darf der Landwirt auf seiner Mähwiese keine sichtbehindernden „Objekte“ errichten.

Das Grundverkehrsgesetz in Tirol musste zwar nach dem EU-Beitritt gelockert werden, doch der Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen bzw. Freiland ist nach wie vor an eine ordentliche Bewirtschaftung geknüpft. Und in der Tiroler Landwirtschaftspolitik gilt nach wie vor der Grundsatz von der Schaffung, Erhaltung oder Stärkung leistungsfähiger land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe. Deshalb gibt es heute noch den so genannten „grünen Grundverkehr“. Und ein Interessentenmodell, bei dem Bauern ein Vorkausfrecht haben.

Die Geschichte um den Kauf von mehr als 15.000 m² Freiland und Wald, einen aufgelassenen Hof sowie einen Freizeitwohnsitz durch Oliver Bierhoff und seiner Gattin in Hochfilzen beginnt in den 1960er-Jahren. Damals kam das landwirtschaftliche Anwesen „Oberhafenberg“ in den Besitz einer Familie aus Deutschland. Ein angrenzender und alteingesessener Bauer bewirtschaftet seither die Flächen durch Pacht. 2016 wollte die damalige Eigentümerin die rund drei Hektar große Liegenschaft teilen und veräußern. In diesem Zusammenhang tritt eben eine prominente Persönlichkeit des internationalen Fußballs in Erscheinung: Oliver Bierhoff, Fußball-Europameister 1996 und heutiger Manager des deutschen Nationalteams.

Er und seine Frau finden Gefallen am Anwesen in Hochfilzen und im Februar 2016 erfolgt die erste Grundstückstransaktion. Vorerst erwerben die Bierhoffs aus dem Immobilien-Paket um 1,4 Mio. Euro ein auf der Liegenschaft als Freizeitwohnsitz gewidmetes Wohnhaus samt Freiland im Ausmaß von 4000 Quadratmetern. Im Hintergrund dürfte aber schon damals ein größeres Geschäft geplant gewesen sein. Doch erst im März erfolgte die Auflösung des „Oberhafenberg“-Hofs.

Das landwirtschaftliche Anwesen wurde damit filetiert und ebenfalls angeboten. Die Familie Bierhoff erhält am 22. April 2016 das Gebäude und weitere Grundflächen. Kaufpreis: 743.000 Euro. Alles in allem sind es mit der alten Hofstelle weitere 12.000 Quadratmeter: U. a. 5530 m² Wald, eine Wiese mit Quellfassungen und ein als Parkplatz (!) ausgewiesenes Feld.

Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel genehmigt wie schon im Februar den Kauf. Einwände seien keine vorgebracht worden, der Wald liege inselförmig zwischen landwirtschaftlichen Flächen bzw. Umgebungsflächen zu den ebenso durch die Käufer erworbenen Gebäuden, heißt es in dem positiven Bescheid der Abteilung Grundverkehr. Und weiters: Eine nachhaltige Bewirtschaftung durch die Bierhoffs dürfe ohne Weiteres erwartet werden.

Die restlichen landwirtschaftlichen Flächen kauft der schon bisher bewirtschaftende Nachbar-Landwirt. Für ihn wird ein Flurbereinigungsverfahren des Landes durchgeführt. Die Bezirkslandwirtschaftskammer Kitzbühel und ihre Funktionäre hatten trotz der Freilandgröße gegen die Veräußerungen an Bierhoff nichts einzuwenden. Wobei interessanterweise bei mehr als einem Hektar Grund lediglich von einem Gebäude mit Umgebungsflächen die Rede ist. So heißt es in einer Stellungnahme der Bauernkammer zum Flurbereinigungsverfahren: „Festgehalten wird, dass das nun alle Flächen des Hofes ,Oberhafenberg‘ sind, die nicht schon mit Kaufvertrag (...) an Oliver Bierhoff verkauft wurden. Herr und Frau Bierhoff kaufen somit die Hofstelle mit Umgebungsgrund und etwas Wald (...).“

Im Vorjahr stellten die Bierhoffs dann einen Antrag auf Grundteilung, weil sie den alten Freizeitwohnsitz neu errichten. Dieser wurde 1995 von der Gemeinde Hochfilzen genehmigt und hat eine Wohnnutzfläche von 103 Quadratmetern. Beim Neubau eines Feriensitzes gibt es in Tirol jedoch klar vorgegebene gesetzliche Richtlinien: Baumasse und Wohnnutzfläche dürfen insgesamt nicht mehr als um jeweils 25 Prozent vergrößert werden. (pn)

Bierhoff wurde freie Aussicht eingeräumt

Hochfilzen – Ganz zufrieden war der Team-Manger des deutschen Nationalteams Oliver Bierhoff wohl noch nicht. Obwohl er als Nicht-Landwirt rund um seinen Freizeitwohnsitz und den ehemaligen Bauernhof doch ausreichend Freiland erworben hat. Offenbar geht ihm die freie Aussicht in Hochfilzen über alles. Gesagt, getan: Und so gibt es eine doch nicht alltägliche Facette rund um den Immobiliendeal in der Unterländer Gemeinde.

Nach der Auflassung und Aufteilung des „Oberhafenberg“-Hofes hat ein Bauer aus Hochfilzen vor allem die landwirtschaftlichen Flächen gekauft. Um den Erwerb zu finanzieren, erhielt er ein Darlehen vom Landeskulturfonds. Der Bauer ist jetzt mit seiner Liegenschaft Nachbar von Oliver Bierhof. Und der befürchtete wohl, dass ihm möglicherweise die Aussicht verbaut werden könnte. Deshalb stimmte der Bauer einem Dienstbarkeitsvertrag auf seiner angrenzenden Teilfläche zu, die eine Mähwiese ist. „Zum Zwecke der freien Aussicht“ soll sie nicht bebaut werden. Der Landwirt verpflichtet sich gegenüber der Familie Bierhoff, auf die Errichtung von „Aussicht nehmenden Objekten“ zu verzichten. Das Aufstellen von kleineren Hütten wie Heupillen oder Hainzenhütten darf außerdem nur mit Zustimmung der Bierhoffs erfolgen. Bei Zuwiderhandeln droht eine tägliche Konventionalstrafe von 300 Euro.

Bierhoff sicherte sich aber doppelt ab: Er ließ sich auf die knapp 3000 Quadratmeter große Wiese noch ein Vorkaufsrecht einräumen, der Landwirt erhielt den Einlösepreis von 11.000 Euro bereits im Voraus. Detail am Rande: Der Landeskulturfonds stimmte dieser „freien Sicht“ für Bierhoff und der Vorrangseinräumung ebenfalls zu. Das sei ein üblicher Vorgang, wie es gegenüber der TT in einer Stellungnahme heißt. (pn)