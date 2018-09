Telfs – Der Antrag von GR Sepp Köll (Telfs Neu), alle Vereinssubventionen einmal im Jahr zu veröffentlichen (die TT berichtete), sorgte bei der „Almsitzung“ des Telfer Gemeinderates für erwartet intensive Diskussionen. Köll hatte gefordert, insbesondere auch Sachleistungen – etwa wenn seitens der Gemeind­e Vereinslokale oder Plätze mietfrei zur Verfügung gestellt werden – hochzurechnen und publik zu machen.

Am Ende wurde der ursprüngliche Antrag mehrheitlich abgelehnt. Zugleich beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass BM Christian Härting (Wir für Telfs) eruieren solle, wie viel Verwaltungs­aufwand es bedeuten würde, wenn sich Telfs auch mit den Vereinssubventionen am so genannten „offenen Haushalt“ beteiligt.

Zwei Positionen kennzeichneten die Debatte um die lückenlose Veröffentlichung aller Vereinssubventionen inklusive Sachleistungen: GR Köll wie auch GV Angelika Mader (VP) oder GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ) argumentierten mit „Transparenz“. Derzeit sei es für die Bürger nicht leicht, aus den Budgetzahlen die Vereinssubventionen herauszulesen, erklärte Tanzer. „Die Leute sollen sehen, was die Gemeinde alles für die Vereine tut“, meinte Mader.

Dem stelle er sich keinesfalls entgegen, erklärte Härting, aber „weil alles historisch gewachsen und schwer vergleichbar ist, könnten wir damit Neid schüren“.

Auch Vize-BM Christoph Walch (Grüne) konnte Kölls Überlegung grundsätzlich etwas abgewinnen. Allerdings würden sich allerlei Fragen auftun: Wie solle man eine Sportstätte bewerten, die auch von Schulen genutzt wird, wie ein Vereinslokal, das selbst ausgebaut und instandgehalten wird? Wie solle man bewerten, was einzelne Vereine der Gemeinschaft zurückgeben? „Transparenz ist wichtig“, meinte auch GV Michael Ebenbichler (FPÖ): „Aber mir ist der Antrag noch zu wässri­g. Man soll klare Parameter herausarbeiten und dann entscheiden!“

Antragsteller Köll zeigte sich nach der Sitzung verärgert: In Österreich gebe es bereits mehrere Städte, „die eine detaillierte Offenlegung im Finanzbericht ausweisen“ – etw­a Bregenz, Salzburg, Linz und Wels. „Ohne Transparenz herrscht Ungleichbehandlung und Willkür, dazu sind die neuen Richtlinien der Vergabe der Vereinssubventionen geradezu prädestiniert“, kritisierte Köll. Nach diesen habe niemand grundsätzlich ein Recht auf Subvention, „das entscheidet einzig und allein der Bürgermeister und der Gemeinde­vorstand“. (TT, md)