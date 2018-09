Innsbruck – Die Pläne des Verkehrsministers Norbert Hofer (FPÖ), den Pannenstreifen auf der Autobahn zwischen Zirl und Innsbruck temporär zu öffnen, sorgen für vielfältige, mitunter auch heftige Reaktionen – die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Für Fritz Gurgiser vom Transitforum ist es überhaupt eine „verkehrspolitische Schnapsidee“. Minister Hofer würde die Problematik in Innsbruck gar nicht kennen. „Die Befürworter meinen, es würde sich an der Situation etwas ändern, wenn der Stau kürzer, dafür aber breiter werde. Denn am Ende stehen wieder die überlasteten Innsbrucker Stadteinfahrten – ob von West, von Süd oder eben von Ost.“ Das Transitforum würde sich wünschen, „dass sich die Politik mit den negativen Auswirkungen des nahezu an allen Tiroler Straßen überlasteten Verkehrs befassen und nicht ständig versuchen würde, immer noch mehr Verkehr künstlich auf den Straßen zu erzeugen“.

Über die Kritiker der Pannenstreifen-Öffnung ärgern sich naturgemäß die Tiroler Blauen. „Fakt ist, dass diese Maßnahme notwendig ist, leider ignorieren ÖVP und Grüne die angespannte Situation, denn es kommt dadurch nicht zu einer Erhöhung des Verkehrs, sondern zu einer Entspannung, vor allem für die Pendlerinnen und Pendler“, erklärt FPÖ-Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner.

Bei den Grünen stößt hingegen die positive Haltung von SPÖ-Vize Georg Dornauer auf Verwunderung. „Von Verkehrsminister Hofer ist man derartige Symbolpolitik spätestens seit Tempo 140 ja gewöhnt, dass die selbsternannte neue Klimaschutzpartei SPÖ bei diesem Spiel mitmacht, ist allerdings neu“, sagt der grüne Verkehrssprecher Michael Mingler. (TT)