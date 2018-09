Von Alexander Paschinger

Imst – Kulinarik, Handwerk, landwirtschaftliche Produkte mit Schauproduktion, Handwerk & Design, Alpinsport und Inszenierung der Alpen: Alles hatte mit so viel Enthusiasmus begonnen – doch in den vergangenen Monaten ist es rund um die Pläne für ein „Wirtschaftszentrum der Regionalität“ sehr still geworden. Mittlerweile liegt das Projekt am so genannten Gottstein-Areal in Imst zumindest auf Eis, wie Hansjörg Gottstein gegenüber der TT bestätigt. Der Grund: Die Abteilung Raumordnung wertet die derzeitigen Vorstellungen wie ein Einkaufszentrum – und das Areal liegt außerhalb der Kernzone. Die Ansiedelung eines Radshops an der Via Claudia wurde gestoppt. Das bestehende Gottstein-Verkaufsgebäude „hat bereits die maximale Verkaufsfläche erreicht“, erklärt Stadtchef Stefan Weirather die Sachlage. Dienstleistungen wären nicht das Problem – „aber beim Handel wird es schwer“.

Gottstein versteht die Welt nicht mehr und sieht sich als „Bauernopfer“ der vergangenen raumordnerischen Entscheidungen in Sachen Imster Industriezone und Ausdehnung der Kernzone für den Lebensmittelmarkt am großen Kreisverkehr. Er ist der Meinung, dass die Pläne den Raumordnungs-zielen entsprechen würden: „Kein neuer Landverbrauch, keine neue Infrastruktur, Verkehrsberuhigung, Nutzung vorhandener Gebäudestrukturen.“ Man habe ihm einen Vorschlag gemacht, nämlich eine öffentliche Straße durch das Areal zu bauen, damit die Parzelle geteilt würde – „da müsste ein Gebäude abgerissen werden“, ist Gottstein von dieser Idee wenig angetan.

Vor einem Jahr hätte der Imster Unternehmer „schon 50 Partner gehabt“, die sich in diesem Regionalitätszentrum angesiedelt hätten. Tatsächlich sind es nun das familien­eigene Modegeschäft, das Gottstein schon an die nächste Generation übergeben hat, die Steinbock-Boulderhalle im ehemaligen Lebensmittelgeschäft darunter sowie ein Käselager, das spätere Ableger der Idee in anderen europäischen Städten beliefern sollte.

Besonders weh tut ihm der Stopp für den Radshop: „Der Vertrag war ja schon unterschrieben, Leute eingestellt und Lager eingerichtet – so musste ich für den Eigentümer ein anderes Geschäftslokal suchen. Und das ist jetzt zwei Kilometer entfernt“, erklärt Gottstein.