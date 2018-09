Prutz ist Mitglied des „Klimabündnis Tirol". Im Rahmen der 20-Jahr-Jubiläumsfeier des Vereins wurde dem Prutzer Bürgermeister Heinz Kofler die Beitritts­urkunde von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe verliehen. 20 Jahre nach der Gründung sind inzwischen 75 Gemeinden über die Initiativ­e zum Kampf gegen die Klima­krise miteinander vernetzt. „Heute leben 40 % der Tirolerinnen und Tiroler in einer Klimabündnis-Gemeind­e, viele arbeiten in einem Klimabündnis-Betrieb oder werden in einer Klimabündnis-Schul­e unterrichtet", so Felipe. Der Mitgliedsbeitra­g der Gemeinden an den Verein „Klimabündnis Tirol" gehe zu einem Gutteil an die Partner in Brasilien zum Schutz des Regenwaldes. (TT, mr)