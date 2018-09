Innsbruck – Der Immobiliendeal des Managers des deutschen Fußballnationalteams, Oliver Bierhoff, rund um einen aufgelassenen Bauernhof in Hochfilzen erregt nach wie vor die Politik. Während die schwarz-grüne Landesregierung das Grundverkehrsgesetz nachschärfen und wieder Hürden einbauen möchte, nehmen SPÖ und Liste Fritz die Agrarbehörden sowie den Landeskulturfonds in die Pflicht.

Für SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik sind die Einräumung der freien Aussicht sowie das Vorkaufsrecht für eine grüne Wiese nach wie vor fragwürdig: „Wie konnte der Landeskulturfonds, der sich dem Erhalt und der Stärkung landwirtschaftlicher Betriebe verschreibt, hier zustimmen? Bierhoff mag früher auf dem grünen Rasen zuhause gewesen sein, Bauer ist er nicht.“ Sie fordert in dieser Frage volle Aufklärung.

LHStv. Josef Geisler (VP) werfe Nebelgranaten in die Debatte und kündige strengere Gesetze an, wundert sich LA Markus Sint (Liste Fritz). „Die Rolle der Agrarbehörde und des Landeskulturfonds bei Bierhoffs Bauernhof-Deal gehört überprüft.“ Für den freiheitlichen Abgeordneten Alexander Gamper wird der Ausverkauf des Landes durch die ÖVP auf Landesebene und durch schwarze Dorfkaiser in den Gemeinden verschuldet.

Wegen der Fehlentwicklungen in Tirol regt der grüne Klubchef Gebi Mair mehr hoheitliche Steuerung an. „Es tut wirklich weh zuzusehen, wie landwirtschaftliche Grundstücke filetiert werden. Vielleicht wird es notwendig, auch Vorkaufsrechte grundverkehrsrechtlich genehmigungspflichtig zu machen.“ Einerseits müsse Tirol die landwirtschaftlichen Gründe nutzbar halten und zum anderen leistbares Wohnen sicherstellen.

Vor gesetzlichen Schnellschüssen warnt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (ÖVP). „Wir brauchen nicht schärfere Grundverkehrsgesetze in Tirol, wie das von Josef Geisler angekündigt wird. Sondern nur eine Verwaltung und Politiker, die das vollziehen, was ohnehin schon klar geregelt ist.“ (pn)