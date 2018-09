Von Peter Nindler

Innsbruck – Das 1074 gegründete Stift Admont ist nicht irgendein Kloster in Österreich. Es gilt nicht nur als geistliches Zentrum der Benediktiner („Bete und arbeite und lese“) und betreut 27 Pfarreien und das Stiftsgymnasium: Admont zählt auch zu den vermögendsten Klöstern in Österreich. In seinen Wirtschaftsbetrieben, die von der Forst- bis zur Energiewirtschaft reichen, sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Etabliert hat sich auch eine Immobilienverwaltung. Das Vermögen wird u. a. in Immobilien angelegt. Wie es gegenüber der TT heißt, würde der Wirtschaftsmotor Admont nicht nur die regionale Entwicklung in Österreich fördern, sondern sei durch seine wirtschaftliche Kraft auch in der Lage, vielfältige soziale und karitative Aufgaben zu unterstützen und zu übernehmen. Und helfe dabei, dass Kirchenbesitz weiter im Eigentum der Kirche bleibe. Wie in Innsbruck.

In Innsbruck betreuen die Patres und Brüder der Redemptoristen die Herz-Jesu-Kirche und unterstützen die Diözese Innsbruck in der Pfarrseelsorge. Aber nur noch vier Ordensbrüder leben im Kloster, sie wollen das Kollegium deshalb aufgeben. Wie es danach weitergehen soll, darüber gab es in den vergangenen Jahren intensive Gespräche.

Jetzt bestätigt der Geschäftsführer der Admonter Immobilienverwaltung Franz Pichler, dass die steirischen Benediktiner das Kloster übernommen und 80 Prozent des Anwesens erworben haben. Der Rest ist noch im Besitz der Redemptoristen. Laut Kaufvertrag wechselte das Kloster, das sich in der Nähe der Innsbrucker Klinik befindet, bereits im Dezember 2017 um eine Million Euro den Besitzer. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Was soll sich mit dem neuen Eigentümer ändern? Noch gibt es keine konkreten Pläne in der Schublade, aber weil schon bisher Studenten im Kollegium untergebracht sind, kann sich Pichler durchaus ein Projekt für „leistbares Wohnen“ für Studierende in Innsbruck vorstellen.