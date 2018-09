Innsbruck – Als „fahrlässigen Unfug, der nicht nur das Problem nicht löst, sondern vor allem auch auf Kosten der Verkehrssicherheit geht“, beurteilt die Innsbrucker SPÖ-Gemeinderätin Irene Heisz den Plan von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), den Pannenstreifen auf der Autobahn zwischen Zirl-Ost und Innsbruck zeitweise für den Verkehr freizugeben. Damit widerspricht Heisz auch SP-Vizeparteichef LA Georg Dornauer diametral, der sich „im Sinne der Pendler“ für die Pläne ausgesprochen hatte.

Der Pannenstreifen trage diesen Namen aus gutem Grund, meint Heisz. An die Bildung einer Rettungsgasse sei „im dreispurigen Chaos“ nicht mehr zu denken. Vor allem aber widerspreche es einer vernünftigen Verkehrspolitik, „Staus nicht zu vermeiden, sondern lediglich um ein paar Kilometer zu verlagern – in diesem Fall auf die Einfahrten nach Innsbruck“.

Die Reaktion von Dornauer fiel harsch aus: „Wenn Wahlverliererin GR Heisz nach Monaten der Untätigkeit zum Schluss kommt, sie müsse Positionen der Landespartei per selbstgestrickten Aussendungen konterkarieren, dann spricht das für sich. Gegen derlei Unprofessionalität ist kein Kraut gewachsen.“

Parteichefin Blanik beschwichtigt

Auf die Stellungnahmen von Heisz und Dornauer reagierte am Dienstagnachmittag schließlich auch SPÖ-Parteichefin Elisabeth Blanik. „Der SPÖ-Landtagsklub macht sich für die temporäre Öffnung des Pannenstreifens zwischen Zirl und Innsbruck zu Stoßzeiten stark. In der neuen SPÖ Tirol haben aber auch abweichende Meinungen, wie sie in dieser Frage etwa die Innsbrucker Stadtpartei vertritt, ihren Platz“, sagte Blanik.

Divergierende Meinungen seien in Parteien, die ein breites Spektrum der Bevölkerung abdecken, nichts Außergewöhnliches. Es sei auch niemandem eine Stellungnahme in Sachen Pannenstreifen verboten worden, betonte sie.