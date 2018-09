Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck, St. Jakob i. D. – LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) dürften bei der heute zu End­e gehenden Regierungs­klausur in St. Jakob in Defereggen tatsächlich in bester koalitionärer Eintracht ein neues, landeseinheitliches Mietzinsbeihilfenmodell der Öffentlichkeit präsentieren. Eine Einigung, die aber noch gestern einer intensiveren Debatte zwischen den Koalitionspartnern bedurfte.

Die Grünen, die eine einheitliche Mietzinsbeihilfe noch bei Neuauflage der Koalition als ihren Erfolg feierten, wurden vom Vorpreschen durch Wohn-Landesrätin Beat­e Palfrader kalt erwischt. Innerkoalitionär war das Them­a vor der Regierungsklausur nicht akkordiert. Zumal die Grünen stets Warte­fristen ablehnten – allen voran in Innsbruck. Palfrader wollte die Causa gestern nicht kommentieren.

Wie berichtet, soll mit Jahreswechsel in allen 279 Gemeinden des Landes eine zweijährige Wartefrist auf Mietzinsbeihilfe eingeführt werden. Derzeit können die Gemeinden diese Frist autonom festlegen – dementsprechend unterschiedlich fallen die Regelungen von Lienz bis ins Außerfern aus. Für den Gemeindeverband hat diese Neuregelung einen klar definierten Preis – und zwar die Verschiebung des Finanzierungsschlüssels von derzeit 70:30 auf 80:20 zugunsten der Gemeinden. In den vergangenen Jahren entfielen fast drei Viertel der in Tirol gewährten Mietzinsbeihilfen auf Anträge aus der Landeshauptstadt.

Entgegen ursprünglicher Intentionen soll Palfrader (VP) von ihrem präferierten Ansatz, dass Antragsteller ihr­e bereits abgesessenen Wartezeiten im Falle eines Hauptwohnsitzwechsels in anderen Gemeinden angerechnet bekommen, aber Abstand nehmen müssen. Ein solcher Zeitentransfer soll EU-rechtlich nicht halten, heißt es. Sehr wohl könnte es aber zu Neuberechnungen der Einkommensgrenzen kommen. Insbesondere, was Studenten betrifft.

Liste-Fritz-Abgeordneter Markus Sint meinte gestern zu einer einheitlichen Mietzinsbeihilferegelung, dass diese grundsätzlich sinnvoll sei: „Billiger wird das Wohnen deshalb aber auch nicht.“ Hingegen warnt FPÖ-Landes­chef Markus Abwerzger vor einer landesweiten Regelung. Für ihn wäre besser, würden die Wartefristen lediglich auf Bezirksebene auf ein einheitliches Level gebracht. Eine Nivellierung unter die derzeit gültige Frist in der Landeshauptstadt sei wenig sinnvoll. Innsbruck hat erst 2016 die Wartefrist von null auf drei Jahre erhöht. Eine Senkung wurde erneut zu einem Anstieg des Bezieherkreises führen, warnt Abwerzger.