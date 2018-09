Innsbruck, Wels – Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate haben vor allem in der Landwirtschaft schwere Schäden angerichtet – rund 40 Millionen Euro in Tirol, über 200 Millionen Euro in ganz Österreich. Deshalb wurde gestern ein Hilfspaket beschlossen. Etwa 20.000 Bauern in Tirol, Oberösterreich, Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich sollen mit 60 Millionen Euro unterstützt werden. Die Kosten teilen sich Bund und Länder.

„Besonders jene Betriebe, bei denen die Schäden ein existenzbedrohendes Ausmaß angenommen haben, müssen wir jetzt unterstützen“, sagt Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer (LK). Wie genau das Geld aufgeteilt wird, wie viel davon nach Tirol fließt und welche Bauern es erhalten, konnte Hechenberger gestern noch nicht beantworten: „Das wird erst in den nächsten Tagen zu beurteilen sein.“ Deshalb könne er auch noch nicht einschätzen, ob die bereitgestellten Summen ausreichen würden oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein seien, erklärt der LK-Präsident.

Von den 60 Millionen Euro werden 20 Millionen als Direkthilfe für betroffene Bauern ausgeschüttet. Vor allem Tierhalter sind durch die hohen Einbußen bei der Heu-Ernte betroffen. Weitere 20 Millionen gehen in die Waldwirtschaft, etwa zur Wiederaufforstung. Dazu erklärte gestern Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): „Seit Aufzeichnungen hatten wir noch nie mit einem derartig großen Borkenkäferbefall zu kämpfen. Das heißt aber auch, dass wir weggehen von den Monokulturen, hin zu Mischwäldern.“ Der letzte Teil der Summe soll die Bauern dabei unterstützen, sich künftig besser und intensiver gegen solche Schäden zu schützen. Künftig zahlt der Staat 55 Prozent statt 50 Prozent der Prämien bei Elementarrisikoversicherungen. (bfk, APA)