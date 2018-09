Auf dem Pannenstreifen ist die SPÖ in ein Desaster geschlittert. Die Debatte über die temporäre Freigabe lässt die Genossen in Stadt und Land aufeinanderprallen. Innsbrucks SPÖ-Chef Helmut Buchacher fordert sogar die Einberufung des Parteivorstands, weil Parteivize Georg Dornauer zuvor GR Irene Heisz massiv kritisiert hat. Für Heisz wiederum ist die Öffnung des Pannenstreifens „fahrlässiger Unfug“. Die Innsbrucker Mandatare LA Philip Wohlgemuth und NR Selma Yildirim sprechen sich jetzt für eine Abkühlung aus. Unterschiedliche Meinungen seien zulässig, doch das sollte man in den Gremien diskutieren, meint Yildirim. Wohlgemuth verteidigt den Antrag des Landtagsklubs für eine Öffnung. „Weil es eine Entlastung für Pendler wäre, die auf ein Auto angewiesen sind.“ Nachsatz: Natürlich sei man für den Öffi-Ausbau. Letztlich solle man aus dieser Debatte keine Krise in der Tiroler SPÖ inszenieren.

Die Neuregelung der Mietbeihilfe durch Schwarz-Grün bezeichnen FP-Chef Markus Abwerzger und Stadtparteiobmann Rudi Federspiel als Super-GAU für die Wohnproblematik in Innsbruck. Die Reduktion der Anwartschaft von drei auf zwei Jahre führe zu einem noch größeren Bezieherkreis. (pn)