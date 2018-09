Von Manfred Mitterwachauer

St. Jakob i. D. – Eine Wanderung auf eine nahe gelegene Alm, ein gelungenes Ständchen durch die Schüler der Nationalparkschule und eine Führung durch das Haus des Wassers: Regierungsherz, was willst du mehr? Ins malerische St. Jakob in Defereggen nach Osttirol hatte es Mittwoch und Donnerstag die gesamte Tiroler Landesregierung verschlagen. Arbeitsklausur hieß das, was da so auf dem Terminkalender stand. Und auch diese Klausur endete wie so viele zuvor: mit der öffentlichen Verkündung der zuvor paktierten Ergebnisse.

Im Fokus stand dabei die Einigung auf ein neues Miet- unterstützungsmodell. „Ein vielversprechendes Modell“, lobte Wohnlandesrätin Beate Palfrader (VP) den Entwurf. Einer, der mit den Sozialpartnern, der Stadt Innsbruck und allen voran dem Gemeindeverband paktiert worden ist. Neben einer landesweit einheitlichen Wartefrist bis zum Erstantrag für Mietzinsbeihilfe (für nicht wohnbaugeförderte Wohnungen) von zwei Jahren werden der Freibetrag von 960 auf 1040 Euro erhöht, die finanziellen Zumutbarkeitsgrenzen gesenkt und an jene der Wohnbeihilfe (für wohnbaugeförderte Wohnungen) angeglichen. Auch der bisherige Finanzierungsschlüssel mit den Gemeinden wird von 70:30 auf 80:20 abgeändert. „Wir sind hier den Gemeinden sehr entgegengekommen“, meinte LH Günther Platter (VP).

„Abstriche“, wie es Palfrader nennt, müssen indes Studenten machen. Hier wird stärker als bisher auf die soziale Bedürftigkeit abgezielt. Soll heißen: Bisher konnte bei der Berechnung das Einkommen der Eltern eine Rolle spielen – künftig „muss“ es herangezogen werden. Generell müssen Mietzinsanträge künftig aber keine Bestätigung des Vermieters mehr enthalten.

In Summe rechnet das Land mit Mehrkosten durch dieses Modell von in Summe 7,2 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2017 wurden 22,2 Mio. Euro an Mietzinsbeihilfe in Tirol gewährt. Der Start soll mit Jahreswechsel sein.

Als „großen Wurf und Meilenstein“ lobte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) gestern das Mietunterstützungsmodell. Nicht so SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. Während bei der Wohnbeihilfe nach wie vor keine Wartefrist bestünde, werde nun bei der Mietzinsbeihilfe eine zweijährige eingeführt, kritisiert Blanik. Sie fordert eine einheitliche Regelung für alle – und zwar: „Beihilfe ab dem ersten Tag.“

Trotz allem steht und fällt das Modell mit den Gemeinden. Es verbleibt nach wie vor im rechtlichen Status einer Richtlinie des Landes. Die Gemeinden können also nicht gezwungen werden, sie auch anzuwenden. Palfrader bestätigt das, wenngleich sie diesbezüglich keine Zweifel plagen: „Ich erwarte mir, dass die Gemeinden das umsetzen.“ Davon ist auch Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf überzeugt: „Wir sind verlässliche Partner.“