Innsbruck - Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat bei ihrer Klausur in St. Jakob in Defereggen die landesweite Vereinheitlichung der Mietzins- und Wohnbeihilfe beschlossen. Sowohl die Zugangsvoraussetzungen, als auch die Wartezeit sollen in Zukunft tirolweit gleich sein. „Zudem gestalten wir die Förderkriterien sozial treffsicherer und vereinfachen das Bezugssystem“, erklärte LH Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag.

Neben einer einheitlichen Wartezeit in allen Tiroler Gemeinden von zwei Jahren soll auch der Freibetrag - also jener Betrag, der als Bemessungsgrundlage für die Gewährung der Mietzinsbeihilfe dient - von 960 auf 1.040 Euro angehoben werden. Die Kosten sollen sich Land und Gemeinde künftig im Verhältnis 80:20 aufteilen - vorher 70:30. Der dadurch entstandene Mehraufwand betrage 7,2 Millionen Euro im Jahr, teilte das Land mit.

„Steigende Wohnungskosten und die Entwicklung der Einkommen erforderten eine Anpassung der Förderbestimmungen bei der Mietzins- und Annuitätenbeihilfe“, meinte Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). „Die Beihilfe war bei ihrer Einführung als Unterstützung für einkommensschwächere Haushalte gedacht - mit den heutigen Beschlüssen soll das auch in Zukunft so bleiben“, so Platter und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) unisono.

SPÖ-Chefin Blanik spricht von „Scheinlösung“

Kritik erntete die Landesregierung gleich von Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. Sie bezeichnete das Vorhaben der Regierung in einer Aussendung als „Scheinlösung“. „Bei gleicher zumutbarer Wohnungsaufwandsbelastung muss es - unabhängig vom Wohnort - die gleiche Förderung geben. Egal ob es sich um eine wohnbaugeförderte Wohnung oder eine Wohnung vom freien Wohnungsmarkt handelt“, forderte Blanik.

Unterstützung erhielt die Landesregierung naturgemäß vom grünen Landtagsklub. „Mit der Reform ist es uns gelungen, die negativen Auswirkungen der letzten Reform in Innsbruck, die trotz Widerstand von uns Grünen beschlossen wurde, zumindest teilweise rückgängig zu machen“, erklärte Landtagsabgeordneter Michael Mingler. Vor rund zwei Jahren hatte der Innsbrucker Gemeinderat mehrheitlich für die Einführung einer dreijährigen Wartefrist für die Mietzinsbeihilfe gestimmt.

FPÖ sieht „politischen Super-Gau“

Die Tiroler FPÖ sieht in der Vereinheitlichung der Mietzins- und Wohnbeihilfe sogar einen „politischen Super-Gau“ - vor allem für die Landeshauptstadt Innsbruck. Die Reduktion der Anwartschaft von derzeit drei auf zwei Jahre würde zu einem noch höheren Bezieherkreis führen, erklärte der Innsbrucker Stadtparteiobmann und Stadtrat Rudi Federspiel in einer Aussendung.

Für den Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger beweisen „die spärlichen Ergebnisse“ der schwarz-grünen Regierungsklausur, dass die „Landesregierung nicht agiert, sonder nur reagiert“. Einzig die Pläne, wonach das Land bei der Mietzinsbeihilfe zukünftig 80 Prozent der Kosten tragen soll, bewerteten die beiden Freiheitlichen als positiv: „Dies wäre ein erster Schritt zur finanziellen Entlastung der Tiroler Gemeinden.“

Millionenschweres Osttirol-Paket

Außerdem wurde von Schwarz-Grün ein weiteres millionenschweres „Osttirol-Förderpaket“ geschnürt. Dieses soll zur Stärkung des Bezirks als Lebens- und Wirtschaftsstandort dienen, erklärten Platter und Felipe.

So werde etwa zur Stärkung der Osttiroler Tourismuswirtschaft von der Osttiroler Investment GmbH (OIG) ein maßgeschneidertes Unterstützungsprogramm aufgelegt, hieß es seitens der Regierungsspitze. In diesem Rahmen werden nachrangige Darlehen zur Verfügung gestellt, um Investitionen in die Osttiroler Tourismuswirtschaft zu unterstützen.

„Mit dem Tourismusunterstützungspaket greifen wir gezielt eigenkapitalschwachen Tourismusbetrieben unter die Arme. Über die Osttiroler Investment GmbH wird ein Finanzvolumen von drei Millionen Euro bereitgestellt. Die Osttiroler Betriebe sollen dadurch einen besseren Zugang zu Bankenfinanzierungen erhalten“, so Platter.

Überdies wurde ein Grundsatzbeschluss für das „Haus des Wassers“ im Nationalpark Hohe Tauern gefasst. Auch 1,74 Millionen Euro an Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Kulturlandschaft Osttirol hatte Schwarz-Grün parat. (TT.com, APA)