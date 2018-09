Innsbruck/Wien – Die Expertengruppe, die heute den vierseitigen Gesetzesentwurf für die Doppelstaatsbürgerschaft vorlegen wird, bezieht sich auf vier konkrete Gesetze. Aufgrund der Vorschläge der Gruppe braucht es keine Änderung von Verfassungsgesetzen (Zweidrittelmehrheit). ÖVP und FPÖ können die Staatsbürgerschaft für Südtiroler also mit einfacher Mehrheit beschließen.

1. Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985

2. Änderung des Wählerevidenzgesetz 2018

3. Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes

4. Änderung des Gebührengesetzes

Das Staatsbürgerschaftsgesetz

Im Staatsbürgerschaftsgesetz wird ein Paragraph 12a mit einem eigenen Passus für die italienischen Staatsbürger in der Provinz Bozen/Südtirol eingeführt. Hier erfolgt die genaue Definition der Anspruchsberechtigten bis hin zur Frage, wie bei minderjährigen deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern zu verfahren ist. Die Staatsbürgerschaft wird von der Tiroler Landesregierung vergeben. Für die ständige Wählerevidenz ist vor allem die Gemeinde Innsbruck zuständig.

Das Wählerevidenzgesetz

Bei der Änderung des Wählerevidenzgesetzes 2018 und beim Europa-Wählerevidenzgesetzes geht es um den Wahlsprengel, wo in Südtirol lebende Doppelstaatsbürger künftig bei Europa- bzw. Nationalratswahlen in Österreich ihre Stimme abgeben können. Hier wird der Paragraph 4 geändert. Sollte ein Südtiroler Doppelstaatsbürger keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben, geht es um Anknüpfungspunkte in Österreich wie:

1. Ort der Geburt,

2. Hauptwohnsitz des Ehegatten,

3. Hauptwohnsitz nächster Verwandter,

4. Sitz des Dienstgebers,

5. Eigentums- oder Bestandsrechte an Grundstücken oder Wohnungen,

6. Vermögenswerte,

7. sonstige Lebensbeziehungen

Gibt es diese nicht, haben in Südtirol lebende Doppelstaatsbürger das Recht, die Eintragung in die Europa-Wählerevidenz in einer beliebigen österreichischen Gemeinde zu beantragen. Eine fast gleichlautende Regelung gibt es für die Europa-Wählerevidenz.

Das Gebührengesetz

Die Änderung des Gebührengesetzes 1957 betrifft den Paragraph 14. Damit werden die Kosten für die Erlangung der Staatsbürgerschaft massiv gesenkt. Von rund 1200 auf ca. 600 Euro. Bundesgebühren rund 300 Euro, dazu kommen noch jene vom Land Tirol. (pn)