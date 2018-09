Innsbruck — In der Causa rund um den zurückgetretenen ehemaligen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Dominik Schrott und die an den von ihm gegründeten Verein „Tiroler Kinderwelt" geflossenen Fördergelder ist die Prüfung durch das Land abgeschlossen. Da die Fördervereinbarung nur teilweise erfüllt worden sei, müsse „ein beträchtlicher Teil der Fördersumme" zurückbezahlt werden, teilte das Land am Freitag mit. Schott kündigte daraufhin die Rückzahlung der gesamten an den Verein geflossenen Fördersumme an.

"Verwendungsnachweis nicht zur Gänze erbracht "



In der Mitteilung des Landes heißt es am Freitag: „Die Abteilung Gesellschaft und Arbeit des Landes Tirol hat seit Einlangen der Unterlagen des Vereins Tiroler Kinderwelt Ende letzter Woche eine genaue Prüfung vorgenommen. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Wander-Applikation im Auftrag des Vereins Tiroler Kinderwelt entwickelt wurde. Die Prüfung ergab auch, dass die Fördersumme, die anerkannt werden kann, in die Entwicklung der Applikation geflossen ist, jedoch keine weiteren Mittel, wie es das Förderansuchen ursprünglich vorsah, nachgewiesen wurden. Durch Konsultation von hausinternen IT-ExpertInnen wurde festgestellt, dass die technischen Vorhaben nicht vollständig umgesetzt wurden. Es musste im Zuge der Prüfung auch festgestellt werden, dass die Applikation inhaltlich noch nicht befüllt ist. Deshalb wurde die Fördervereinbarung nur teilweise erfüllt. Aus diesen Gründen wurde dem Verein Tiroler Kinderwelt mitgeteilt, dass ein beträchtlicher Teil der Fördersumme an die Fachabteilung zurückzuzahlen ist. Die Höhe der rückzuzahlenden Förderung wurde dem Fördernehmer bekannt gegeben."

Höhe der zurückverlangten Summe nicht genannt

Dem Verein waren 24.000 Euro für die Gestaltung einer Online-Karte für familienfreundliche Wanderwege zugeflossen. Wie viel davon nun retour an das Land gehen müssen, wollte die zuständige Landesrätin Beate Palfrader nicht sagen. Sie verwies auf das laufende Förderverfahren, das erst dann abgeschlossen sei, wenn die Gelder tatsächlich zurückbezahlt wurden. Aber auch danach sei unklar, ob man die zurückbezahlte Summe nennen könne. Dies müsse rechtlich geklärt werden.

Schrott: „Investor übernimmt App-Betrieb"

Schrott reagierte prompt auf die Stellungnahme des Landes. „Wir als Tiroler Kinderwelt, sind sehr darum bemüht, die Web-Applikation 'Familienwandern Tirol' in Bälde den Tiroler Familien zur Verfügung stellen zu können."

Es sei ein privater Investor für das Projekt gefunden worden, der die ausständige Befüllung fertig stellen werde und auch den Betrieb der App übernehmen werde. Sämtliche Nutzungsrechte an der bereits fertiggestellten Web-Applikation seien diesem übertragen worden. „Da sich der Verein Tiroler Kinderwelt nun aus dem Projekt zurückzieht, wird dieser auch die gesamte erhaltene Förderung an das Land Tirol zurückzahlen", so Schrott. (TT.com)