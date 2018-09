Von Marco Witting

Innsbruck – Ein paar zeitliche Extraschichten hat der Innsbrucker Gemeinderat ja bereits an seinen ersten beiden Terminen absolviert. Jetzt gibt es am 17. September die erste Sondersitzung. Das Sommerthema Vorbehaltsflächen wird also auch den Start in den Herbst dominieren. Doch ob die Gemeinderatssitzung mehr als Showcharakter hat, ist aktuell sehr fraglich.

15 Unterschriften von Gemeinderäten (sie kommen von Grünen, SPÖ und Liste ALI) machen den Termin möglich. BM Georg Willi (Grüne), derzeit noch in Urlaub, erklärt am Telefon: „Im vergangenen Mai wurde mit 34:6 Stimmen (dagegen waren damals FPÖ und Liste Rudi, Anm.) die Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzepts auf die Reise geschickt.“ Die stark steigenden Grundpreise in Innsbruck hätten den Innsbrucker Gemeinderat am 24. Mai 2017 veranlasst, 28 Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau zu beschließen. Doch seither habe sich das Stimmungsbild eindeutig geändert, wie auch Willi konstatiert. „Bei so einer wichtigen Frage ist es richtig, den Gemeinderat dazu zu befragen.“ Er sei sich nach den Stellungnahmen der Fraktionen bewusst, „dass sich im Moment keine Mehrheit im Gemeinderat für die Vorbehaltsflächen abzeichnet“, aber alle Mitglieder müssten sich für ihr Stimmverhalten persönlich verantworten. „Klare Positionen“ forderte Willi gegenüber der TT deshalb ein. Um dann später in einer Aussendung zu verlautbaren: „Ich glaube nicht, dass es Verständnis in der Innsbrucker Bevölkerung geben wird, wenn sich die Politik auf die Seite jener stellt, die beim Thema Wohnen auf Spekulationen und größtmögliche Gewinne setzen.“

In der zentralen Frage des leistbaren Wohnens könne der Gemeinderat von seiner bisherigen Position nur durch einen neuerlichen Gemeinderatsbeschluss abweichen. Für die Stadtplanung sei die rasche Festlegung des Gemeinderats für die weiteren Planungsarbeiten zum ­Öroko zentral – so die Befürworter der Sitzung.

Was sagen die anderen Parteien dazu? Bauausschussvorsitzender ist Lucas Krackl (FI). Ihm wird von den 15 Gemeinderäten, die jetzt für den Sondergemeinderat unterschrieben haben, auch die Idee dafür zugeschrieben. Doch das stimmt laut Krackl ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Er habe Willi ursprünglich empfohlen, statt Stellungnahmen aller Fraktionen einzuholen, gleich einen Sondergemeinderat zu machen. Das sei nicht geschehen, weshalb das Thema eigentlich erledigt war – schließlich habe sich im Ausschuss selbst auch die Mehrheit gegen die Ausweisung ausgesprochen. Krackl sagt: „Wenn manche den Gemeinderat als Bühne für ein mehrfach abgehandeltes Thema immer noch brauchen, dann geht das mit 14 Stimmen sehr einfach. Da braucht es keinen Schmäh, um das mir umzuhängen.“

Neben FI sind bekanntlich auch ÖVP und FPÖ gegen die Vorbehaltsflächen. VP-Vizebürgermeister Franz Gruber sagt, dass die Sitzung „nicht mehr nötig“ wäre – denn: „Wir bleiben bei unserer Meinung.“ Selbstverständlich sei man bei jeder demokratischen und offenen Diskussion über sinnvolle Maßnahmen zum leistbaren Wohnen dabei. Die Stadt brauche aber „Wohnungen statt Schlagzeilen“.

Für FP-Stadtrat Rudi Federspiel ist Willi ein „Realitätsverweigerer und Träumer“. Es sei klar, dass es für das Thema keine Mehrheit gebe. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Bürgermeister etwas „so hartnäckig“ verfolge, das keine Aussicht auf Erfolg habe. „Innsbruck hat größere Probleme.“

Die Hoffnung, dass sich bei den Mehrheiten und dem Thema noch etwas ändert, hat SP-Klubobmann Helmut Buchacher noch nicht aufgegeben. „Es geht in der Sitzung auch darum, noch einmal eine Plattform zu haben, bei der die Positionen präsentiert werden können.“ Buchacher sagt auch: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“