Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Im Frühjahr 2019 soll sie in Kraft treten. Die Novelle zum Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz. Dabei geht es um nichts anderes als um den Kampf gegen das illegale Glücksspiel. „Die Details sind gefinkelt und müssen erst noch ausgearbeitet werden", bestätigt Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP).

Glücksspielautomaten sind in Tirol (Ausnahme: Anbieter mit einer Bundeskonzession) verboten, ebenso das so genannte „kleine Glücksspiel". Wer wo ein legales Wettbüro aufsperren kann, regelt das Buchmachergesetz. Und doch dienen diese mitunter nur als Schutzmantel für das illegale Glücksspiel. „Wir müssen diese Angebote eindämmen und den Vollzug effizienter machen", stellt Zoller-Frischauf fest. Deshalb auch die in Ausarbeitung befindliche Gesetzesnovelle.

„Klingelbetriebe" künftig verboten



Künftig sollen „Klingelbetriebe" verboten sein. Das heißt, dass alle genehmigten Wettannahmelokale während der Betriebszeiten unversperrt bleiben müssen. Damit soll verhindert werden, dass das illegale Glücksspiel von den Betreibern im Falle von Razzien leicht beendet oder getarnt werden kann. Beispielsweise durch automatische Umschaltmechanismen an den Spielautomaten.

Darüber hinaus sollen aber auch die Raumvermieter wie Eigentümer solcher Lokale künftig haftbar gemacht werden, sofern darin strafbare Handlungen festgestellt werden. Das soll der Untervermietung vorbeugen.

Auch die bisher ungeregelten Gesellschaftswetten, wie beispielsweise auf mögliche Oscar-Gewinner, sollen mit der Novelle neu aufgenommen und reglementiert werden. Daneben gibt es noch das weite Feld der Internetwetten. Hier will sich Zoller-Frischauf am Salzburger Wettunternehmergesetz orientieren und zentrale Elemente daraus in Tirol einführen.

Eine Verschärfung ist auch für die Zuverlässigkeitsprüfung für die Ausübung der Buchmacher- und Totalisateurtätigkeit in Planung.

Polizei begrüßt Verschärfungen

Gegen das illegale Glücksspiel will auch Landespolizeidirektor Helmut Tomac stärker vorgehen, wie er unlängst in der TT versicherte. 2017 wurden 125 Beschlagnahmeverfahren eingeleitet und 188 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Florian Greil, seines Zeichens Leiter des Strafamtes in der Landespolizeidirektion, kennt die Problemlagen. Insbesondere im Hotspot Innsbruck. Zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels sind einerseits die Bezirksverwaltungsbehörden als auch in Innsbruck die Landespolizeidirektion in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei zuständig.

„Wir sind sehr erfreut, dass sich in diesen Punkten etwas tut", steht Greil voll und ganz hinter den angekündigten Verschärfungen. Umschalt­automaten nähmen zu, ebenso das illegale Glücksspiel via Handy oder Tablet. Zudem sei ein Rückzug der illegalen Glücksspiellokale ins Private (Büros, Keller, Wohnungen) festzustellen. Greil würde auch eine leichtere Aberkennung der Wettlizenzen befürworten.