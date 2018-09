Innsbruck – Für die Liste Gerechtes Innsbruck (GI) ist die Parkraumbewirtschaftung in Innsbruck ein „Stückwerk“ und die Regelung der Kurzparkzonen „ein Wahnsinn“. So nannten es jedenfalls GR Gerald Depaoli und Ersatz-GR Georg Angermair gestern auf einer Pressekonferenz. Mit einer Petition, die ab Montag unterschrieben werden kann, will man jetzt dagegen vorgehen.

„Wir wollen die Unterschriften bis Ende des Jahres sammeln, sie aber bei unserer aktuellen Stunde im Oktober-Gemeinderat schon einmal vorlegen“, sagt Depaoli. Man fordert eine Rückkehr zu früheren Modellen. „Statt bis 21 Uhr soll nur noch bis 19 Uhr kassiert werden. Das ermöglicht den Kulturbesuch am Abend, oder man kann dann einfach Essen gehen“, sagt Depaoli. Man verlange zudem, dass in den Randzonen am Samstag keine Parkgebühr mehr fällig wird. „Man könnte es auch einfach einrichten, dass am Abend drei Stunden am Stück bezahlt wird“, sagt Depaoli, der heftige Kritik an der Verkehrspolitik der Grünen übte. „Die würden am liebsten bis zum Hafelekar eine Parkgebühr verlangen“, sagt er. Autofahrer dürften nicht länger „Feindbild“ der Politik sein. (mw)