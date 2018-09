Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass der geplante Fernpassscheiteltunnel keine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigt, wie die Umweltabteilung des Landes feststellte, die TT berichtete, schießen sich die Freiheitlichen auf diese Tunnelpläne ein. FP-Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner stellt sich vehement gegen einen Bau, „der für 100 Millionen Euro nur eine kürzere Fahrzeit von zwei Minuten bringt“. Sie befürchtet, dass besagte Variante eine echte Lösung für den Fernpass auf unbestimmte Zeit verschieben werde. Für eine echte Entlastung plädiert Achhorner für ein „großes Tunnelprojekt wie Gartnerwand- oder Wannecktunnel“.

Überzeugt davon, dass es mit der Regierung in Rom ein Einvernehmen bezüglich des Doppelpasses für Südtiroler geben werde, ist FP-Landesparteichef Markus Abwerzger: „Es war ein schwerer Weg, doch nun ist es gelungen.“ Dass SP-Chefin Elisabeth Blanik in dieser Causa der FPÖ vorwirft, rückwärtsgewandt und nationalistisch zu agieren, wertet Abwerzger als „unqualifizierte Aussagen“ : „Blanik schürt damit die Eskalation. Bisher war die SPÖ in der Südtirol-Politik überhaupt nicht präsent.“ Vielmehr wirft ihr Abwerzger vor, damit lediglich von eigenen, internen Problemen ablenken zu wollen.

Für den EUSALP-Ideenwettbewerb „Pitch Your Projekt to the EU“, initiiert von der Europäischen Kommission und dem Land Tirol, will LH Günther Platter (VP) junge Menschen zum Mitmachen begeistern. Ziel ist es, sich Gedanken über einen nachhaltigen und modernen Alpenraum zu machen. (TT)