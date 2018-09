Von Helmut Mittermayr

Ehrwald – Am Dienstag ging im Gemeindeamt Ehrwald die wasserrechtliche Verhandlung zur geplanten Aussichtsplattform Seebenalpe über die Bühne. Die Anhörung unter Leitung der BH-Reutte-Juristin Maria Neu­rurer startete um 14 Uhr und wurde von ihr um 20 Uhr für eine weitere Zusammenkunft vertagt. Mehrere Agrarmitglieder hatten sehr emotional Einsprüche vorgebracht, weil sie sich in ihren Rechten verletzt oder übergangen sahen. „Diese Vorbringungen sind legitim und werden nun genauestens geprüft“, erklärt Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. Auch der Vorwurf der Befangenheit gegenüber Verhandlungsführerin Neururer wurde in der Sitzung laut, weil ihr Lebensgefährte Ehrwalds Vizebürgermeister Haldor Schennach ist und die Gemeinde das Plattformprojekt unterstützt. Dazu Rumpf: „Uns waren diese Vorhaltungen bekannt und wir haben schon im Vorfeld alle denkbaren Befangenheitsgründe nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz prüfen lassen. Es liegt keine Befangenheit vor, es gibt keine Nähe zum Projektwerber.“

Vor dem Gebäude hatten sich laut Schätzung der Exe­kutive rund 120 Demonstranten versammelt, unter ihnen viele Frauen, auch einige Unternehmerinnen. Die Ehrwalderin Lisa Guem hatte die Demo offiziell beantragt. Guem: „Wir haben ein Schuhgeschäft, leben auch vom Tourismus und wir zahlen TVB-Abgaben. Aber wir fühlen uns übergangen.“ Die 32-Jährige kritisiert, dass der TVB Projektwerber für die Aussichtsplattform ist. Sie verweist auf Massentourismus. „Das Gebiet am Seebensee ist inzwischen vollkommen überlastet. Die Leute suchen Erholung und keine Attraktionen bei uns“, sagt die Ehrwalderin. Dort oben brauche es Toilettenanlagen. Schilder würden nicht benötigt, man könne längst dem Klopapier folgen. Auch Alexandra Beck hat ein Geschäft in Ehrwald. Sie ist zur Demo gekommen, weil sie ein Zeichen für den Wasserschutz setzen will. Unterhalb der Felswand, über der die Plattform thronen soll, befindet sich eine Quellfassung für das Ehrwalder Trinkwasser. Mit Angie Schmid vom Campingplatz Dr. Lauth war die nächste tourismusnahe Demonstrantin auszumachen. Die Unternehmerin glaubt, dass die Natur genug verbaut worden sei. Ihr reicht es inzwischen. Und Bergretter Kurt Scheiber berichtet von „Völkerwanderungen“, die sich die Forstwege entlang des Seebensees wälzten. Immer wieder wurde auf 750 Unterschriften von Ehrwaldern gegen das Projekt verwiesen, die nicht ernst genommen würden. „Das ist die Mehrheit der Wahlberechtigten“, echauffierte sich Guem.

Ein Zaungast im dem Gemeindeamt gegenüberliegenden Café relativierte den Aufruhr: „Drei, vier namentlich Bekannte aus dem TVB wollen die Plattform, eine überschaubare Gruppe ist dagegen und der großen Mehrheit der Ehrwalder ist das alles vollkommen wurscht.“

Für den Obmann des TVB Zugspitz Arena, Thomas Schennach, hat die Art der Auseinandersetzung die „unterste Schublade“ erreicht. Sachargumente gegen das Projekt wären für ihn an sich okay, es brauche in jedem Ort auch konträre Meinungen. „Aber die Art und Weise, wie hier die Stimmung im Dorf vergiftet wird, das ist letztklassig. Wir werden als Feinde hingestellt. Hier geht es auch nicht um drei Leute. Alle Beschlüsse sind einstimmig durch alle TVB-Gremien gegangen.“ Was Schennach persönlich besonders nahegeht: „Sogar die Schule wurde zur Stimmungsmache missbraucht und Aufrufe, an der Demonstration teilzunehmen, an Volksschule und Neuer Mittelschule im Unterricht verteilt.“ Seine eigenen Enkel hätten von der Schule Zettel mit nach Hause gebracht, auf denen ihr Opa verteufelt wird. Thomas Schennach – wieder auf der Sachebene – hofft, dass „am Ende dann doch die positiven geologischen Gutachten dreier verschiedener Experten den Ausschlag für das Projekt geben werden“.