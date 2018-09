Innsbruck – Es war eine Trendwende im österreichischen Bundesheer: 2016 beendete der damalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Sparkurs seiner Vorgänger und damit konnte auch das Militärkommando in Tirol aufatmen. Schließlich gab es überdies eine Bestandsgarantie für den Kasernenstandort in Lienz: mit der Franz-Joseph- sowie der Haspingerkaserne. Mittlerweile sind mehr als zwei Jahre vergangen und viele Gerüchte machen die Runde. Vor allem, was Lienz betrifft.

Hingegen gilt es mittlerweile als fix, dass in der Landecker Pontlatz-Kaserne eine für Tirol so notwendige Pionier-Kompanie stationiert wird. Die Pioniere erfüllen zentrale Aufgaben im Katastropheneinsatz.

Für Lienz mehren sich allerdings die Gerüchte, dass die seinerzeit versprochene Aufwertung nicht so kommen könnte. Auf Anfrage der TT erklärt die Lienzer Bürgermeisterin und Tiroler SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik, dass sie nach wie vor von den Zusagen ausgehe. Die Absicherung der Lienzer Kasernen beruht auf zwei Standbeinen. Zum einen soll das Jägerbataillon 24, das zwischen St. Johann und Lienz aufgeteilt ist, auf 450 Männer und Frauen aufgestockt werden. Andererseits war von einer Million Euro die Rede, die das Bundesheer in Lienz investieren möchte.

Gleichzeitig wurde versprochen, neue Geländetransportfahrzeuge der schwedischen Marke Hägglund ebenfalls in Lienz zu stationieren. Diese eignen sich bestens für den Einsatz an steilen Berghängen, auf Schnee oder Eis. Ob das Jägerbataillon in Lienz tatsächlich die geländetauglichen Fahrzeuge erhält, darüber gibt es seit Wochen Spekulationen in Osttirol. Beim heutigen Besuch von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in Tirol dürften all diese Fragen wohl eingehend besprochen werden. (pn)