Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es ist zweifellos eines der Zukunftsthemen – die Pflege und Betreuung von Senioren. Das betrifft alle Gemeinden und Regionen in Tirol, deshalb hat das Land den „Strukturplan Pflege 2012–2022“ ins Leben gerufen. Nach gut fünf Jahren erfolgte die Evaluierung des Programms. Die Ergebnisse wurden nun von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und den Bürgermeistern des Bezirks Kitzbühel präsentiert. Diese Präsentation wird es in allen Bezirken Tirols geben, Kitzbühel macht den Auftakt. „Ich muss den Bürgermeistern danken, es hat sich in den vergangenen Jahren vieles im Pflegebereich getan“, sagt Tilg. Der Strukturplan sei sehr erfolgreich, man werde den Weg mit „mobil vor stationär“ weiterverfolgen. Dazu soll die Pflege im Bezirk auch punktuell weiter ausgebaut werden. „Wir haben den Bürgermeistern nun unseren Vorschlag präsentiert.

In den kommenden zwei Wochen müssen die Gemeinden in den Planungsverbänden darüber beratschlagen und danach kommen wir wieder zusammen“, erklärt Tilg. Noch heuer soll dann die Anpassung von der Landesregierung beschlossen werden. „Ich bin sehr froh, dass die bisherige Stoßrichtung mit mobil vor stationär beibehalten wird“, sagt Stefan Jöchl, Reither Bürgermeister und Obmann des Planungsverbands Leukental, zur Evaluierung und auch sein Kollege Josef Kahn, Itterer Bürgermeister und Obmann des Planungsverbandes Brixental/Wildschönau, ist überzeugt, dass die Richtung stimmt.

Ausbau: Bei der Evaluierung wurde auch die Anzahl der Betten im Bezirk in den Betreuungseinrichtungen, bei der Tagespflege, beim betreuten Wohnen und auch die Stunden für die Mobilen Dienste erhoben. Hier liege man gut, ein Ausbau bis 2022 ist aber geplant. So sollen etwa 15 neue Langzeitpflegeplätze entstehen, auch bei der Kurzzeitpflege ist etwa ein Ausbau von 19 Plätzen vorgesehen (Details in der Faktbox rechts). Wo wie viele Betten errichtet werden, müssen die drei Planungsverbände abstimmen. Fix sind ein Neubau in Kössen mit bleibender Bettenanzahl und der Neubau in Hopfgarten. Auch wird es weiter eine Aufteilung nach Schwerpunkten geben. „Es ist den Gemeinden klar, dass nicht jeder alles haben kann“, sagt Konrad Walk, Hochfilzens Bürgermeister und Obmann des Planungsverbandes Pillerseetal.

Pflegeschule: Sehr erfreut zeigen sich Tilg wie auch die Obmänner der Planungsverbände über die Pflegeschule. „Die Pflegeschule in St. Johann ist ein Meilenstein“, sagt Tilg. Seit Jahrzehnten sei keine solche Einrichtung mehr gebaut worden. Es werden 3,5 Millionen Euro in die neue Pflegeschule investiert. „Diese im Herbst 2019 in Betrieb gehende Einrichtung ist eine äußerst sinnvolle Weiterentwicklung des Pflegeplans des Landes für den Bezirk Kitzbühel, um direkt in der Region qualifizierte Pflegekräfte für die Region wohnortnah ausbilden zu können. Hier entsteht ein Bildungszentrum für die stationäre Pflege in Krankenanstalten sowie Heimen, aber auch für die Pflege zu Hause und weitere Einrichtungen im Gesundheitswesen“, sagt der Landesrat. Dies sei aber nur ein Ansatz, um mehr Personal in die Pflege zu bekommen.

Personal: Immer dramatischer wird die Situation beim Pflegepersonal. Alle Pflegeeinrichtungen im Bezirk leiden unter Personalmangel. Hier gebe es gleich mehrere Ansätze, um gegenzusteuern, so Tilg.

Ein wichtiger Punkt sei die Anpassung der Gehälter der Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und in den Spitälern. Diese werde ab 2020 in Kraft treten. „Das kostet dem Land Tirol 7,1 Millionen Euro“, betont Tilg. Auch müsse man dem Rückgang bei den Schülerzahlen in den Pflegeschulen entgegenwirken und das Image der Pflegeberufe verbessern. Zudem sollen erneut mehr Wiedereinsteiger für die Berufssparte begeistert werden.