Von Wolfgang Otter

Kufstein, Neubeuern – Die Transparente an den Wänden in der Veranstaltungshalle im bayerischen Neubeuern sprechen eine klare Sprache: „Bahnsinn-Wahnsinn“ ist da zu lesen und „Helft uns, unser Inntal zu schützen“. An die 700 Besucher sind in die Beurer Halle gekommen, um bei einem Diskussionsabend ihrem Unmut Luft zu machen, unter ihnen viele Tiroler als Zuhörer. Die Stimmung ist aufgeheizt, seit die Deutsche Bahn (DB) und die ÖBB die Pläne für die Trassenvorschläge für das dritte und vierte Gleis auf dem Brenner-Nordzulauf von Kufstein bis Rosenheim vorgelegt haben. Während man in Tirol prinzipiell zum Bahnbau steht, aber die Geleise unter der Erde sehen will, schüttelt man im bayerischen Inntal den Kopf über „so einen Unsinn“.

„Wir brauchen keine Hochgeschwindigkeitsbahn“, lautet das Motto beim „Bürgerforum Inntal“, zu dem sich Zigtausende Mitglieder diverser Bürgerinitiativen zusammengeschlossen haben. Da seien Geschwindigkeiten von 230 km/h auf der Trasse möglich. „Für Güterzüge? Die fahren doch nicht so schnell“, lautet die Kritik. Man lasse sich für „so einen Schmarrn, fixteufelnocheinmal, nicht die Heimat verschandeln“, heißt es.

Die Initiative hat auch Vertreter von fünf bayerischen Parteien – Otto Lederer, CSU; Alexandra Burgmaier, SPD; Christine Degenhart, Freie Wähler (FW); Martin Knobel, Bündnis 90/Grüne und Michael Linnerer, FDP – auf das Podium geholt. Es wird viel diskutiert über das, was die Bahn kann und nicht kann, über Kostenüberschreitungen und die Verfehlungen der deutschen Verkehrspolitik. Die Lkw-Maut muss angehoben werden, darin ist man sich einig, denn die Brenner-Strecke muss unattraktiver werden. Ja, und man sei grundsätzlich für eine Verlagerung der Güter auf die Schiene. Aber die Kapazitäten auf der Bestandsstrecke würden ausreichen. Die Initiative rechnet vor, dass 30 Züge mehr am Tag jährlich eine halbe Million Lkw weniger am Brenner bedeuten. Und auf der bestehenden Trasse seien ihren Zahlen zufolge noch bis zu 100 Züge täglich möglich – ohne Neubau. Bei der Lkw-Blockabfertigung an der Grenze endet übrigens am Podium die ansonsten beschworene Solidarität mit Tirol. Während andere noch die Notwehr akzeptieren und darauf verweisen, dass man so „etwas bewegen könne“ – Degenhart, SPD –, lehnt sie der CSU-Vetreter ab und Linnerer von der FDP bedauerte jedes Opfer „eines Auffahrunfalls“. Dann stellt einer der Zuhörer die Gretchenfrage an die Politiker: „Ist Ihrer Ansicht nach das dritte und vierte Gleis notwendig?“ Nein, kommt die Antwort ganz entschieden vom Podium. Man sei für einen lärmschutztechnischen Ausbau der Bestandsstrecke. Und dann versucht Lederer doch noch etwas für die neue Bahnstrecke zu werben, „wenn wegen der Zahlen doch ein Bau notwendig wird, will ich dafür kämpfen, dass wir das bekommen, was Tirol bekommen hat, nämlich so viele Kilometer wie möglich unter die Erde zu verlegen“. Die Reaktion aus dem Publikum reichte von Pfiffen und Buhrufen bis hin zu wenig schmeichelhaften Zwischenrufen. Vorstandsmitglied Martin Schmid gab der Politik und den anwesenden DB-Mitarbeitern eine Botschaft mit: Der Widerstand wird wachsen.

So mancher Tiroler dürfte zu später Stunde etwas nachdenklich den Saal verlassen haben. Denn was passiert, wenn in Bayern die Trasse nicht weitergebaut wird? Verkehren dann alle Züge zwischen Schaftenau und der Staatsgrenze oberirdisch?

Bei den ÖBB erinnert man daran, dass die Planungstätigkeit auf mehreren trilateralen Vereinbarungen zum Ausbau der Eisenbahnachse Brenner zwischen Deutschland, Österreich und Italien fußen. Der konkrete Planungsauftrag sei im Vertrag von Rosenheim aus dem Jahr 2012 festgelegt und die „ÖBB-Infrastruktur steht zum Zeitplan, für den Abschnitt Kufstein – Rosenheim im Jahr 2020 eine Trassenempfehlung vorzulegen“.