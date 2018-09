Innsbruck – Noch bis zum 30. September können einkommensschwache Familien beim Land um eine so genannte Schulstarthilfe ansuchen. Eine an sich gute Sache. Für heuer wurde nicht nur der Fördersatz von 145 auf 150 Euro pro schulpflichtigem Kind erhöht, auch die Einkommensgrenzen wurden für heuer angehoben. Eine Förderung, für die in Tirol durchaus viele Familien Bedarf haben. So wurden 2017 rund 10.300 Anträg­e genehmigt, in Summe 2,2 Mio. € ausbezahlt.

Während SP-Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl der Zuschuss zu gering ist und sie darauf verweist, dass eine mit den notwendigsten Sachen gefüllte Schultasche auch bis zu 220 Euro kosten kann, hat die Liste Fritz einen anderen Justierbedarf bei der Schulstarthilfe im Auge.

„Antragstellung auch online möglich“ – so hieß es diesbezüglich noch vor Kurzem in einer offiziellen Aussendung von Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) zur Schulstarthilfe. Auch das ist Barrierefreiheit. Doch: Das „auch“ impliziert auch ander­e Möglichkeiten der Antragstellung. Die es aber de facto nicht mehr gibt. Wie aus der Homepage des Landes hervorgeht, können Betroffene den Antrag nur noch per Internet einbringen. Aus dem Büro der zuständigen Landesrätin wird das bestätigt, jedoch darauf verwiesen, dass diese Regelung bereits seit Juli 2017 Gültigkeit habe: „Beschwerden oder Ähnliche­s sind uns bisher nicht bekannt.“

Für Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider ist das trotzdem kein Zustand: „Im Amt der Tiroler Landesregierung geht man also davon aus, dass gerade einkommensschwache Familien alle entweder über einen PC mit Internetanschluss oder ein Smartphone verfügen.“ Zumindest für die Liste Fritz ist das ein offener Widerspruch. Haselwanter-Schneider kündigt für die Oktobersitzung des Landtages einen Antrag an, für die Schulstarthilfe 2019 neben dem Online-Antrag auch wieder ausgedruckte Formulare bereitzustellen. So, wie es beispielsweise immer noch beim Heizkostenzuschuss des Landes praktiziert wird. Dort biete laut Haselwanter-­Schneider sogar das Tiroler Hilfswerk diesbezüglich Unterstützung an. (mami)