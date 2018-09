Innsbruck – Der Veranstaltungskalender in der Landeshauptstadt ist dicht gedrängt. Gerade durch die Kletter- und die Rad-WM gibt es zusätzlich auf mehreren Innsbrucker Plätzen ein buntes Programm mit vielen Konzerten und Siegerehrungen. Das freut viele Besucher – und nervt so manchen Anrainer. BM Georg Willi (Grüne) nutzte gestern die Pressekonferenz vor der Stadtsenatssitzung am Mittwoch, um den Anrainern für deren „Geduld“ zu danken. Schließlich sei es für die Nachbarn der Plätze durchaus nicht angenehm, wenn es eine Vielzahl von Veranstaltungen gibt. Für die Zukunft möchte Willi hier eine Änderung in der Planung der städtischen Plätze erreichen – und damit eine Entlastung für manche lärmgeplagten Anrainer.

„In Summe müssen wir schauen, dass wir die Bespielung dieser Plätze sinnvoll einteilen und angehen“, sagte Willi. Es gebe ein Anrecht der Anrainer auf eine „gewisse Lebensqualität“. Und die Dichte an Veranstaltungen sei hoch, wie auch der Bürgermeister konstatiert. Mit einer Arbeitsgruppe soll das Thema jetzt angegangen werden. „Wir wollen uns anschauen, welche Veranstaltungen gibt es, und welche Möglichkeiten gibt es.“ Es sei klar, dass seit Langem bestehende Veranstaltungen, wie etwa die Weihnachtsmärkte, auf jenen Plätzen verbleiben, auf denen sie schon seit Jahren waren. „Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass etwa der Wechsel des New Orleans Festivals auf den Landhausplatz erfolgreich war.“ Neben dem Marktplatz gebe es künftig auch noch den Vorplatz beim Haus der Musik. „Es gibt sicher Veranstaltungen, die auch hier gut hinpassen.“

Er könne sich vorstellen, dass man mit einigen Terminen auch auf andere Plätze ausweicht – etwa das Wiltener Platzl. (mw)