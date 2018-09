Harsche Kritik an den ausverhandelten Seilbahngrundsätzen kommt vom Transitforum Tirol. „Es wird kein Weg daran vorbeiführen, im Rahmen des Skigebietsprogramms die Verkehrsfragen erstrangig anzugehen“, betont Obmann Fritz Gurgiser. Kein zusätzlicher Seilbahnsessel dürfe mehr ohne Einbindung der Seilbahnunternehmen errichtet werden. Aus der Sicht Gurgisers werde zuerst alles in ein schwarz-grünes Regierungsprogramm gepackt und feierlich unterschrieben. „Und nun soll die Bevölkerung oder wer immer ,sensibel‘ sein, wenn das Inntal zum Luft- und Lärmsanierungsgebiet auch noch Parkplatzstauraum für Liftgesellschaften werden soll.“ Gurgiser hat kein Verständnis dafür, dass die Bevölkerung wieder das korrigieren müsse, „was der gute grüne Klubobmann Gebi Mair samt Gefolge vorher mit der Tiroler Volkspartei in ,Geiselhaft einiger Seilbahner‘ akzeptiert habe“.

Vor allzu viel Harmonie und einem „Sozial-Flirt“ in Sachen Mindestsicherung von Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) warnt jetzt Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (VP). Wie berichtet, war es vergangene Woche zu einem Treffen der Sozialreferenten der Bundesländer mit der Ministerin gekommen. Fischer gab sich danach vorsichtig optimistisch, forderte aber gleichwohl zusammen mit ihren Kolleginnen einen Neustart in der Reform der Mindestsicherung. Hörl erinnert daran, dass das Tiroler Modell bereits jetzt regionale Unterschiede wie Wohnkosten berücksichtige: „Weitere Erhöhungen dürfen nicht folgen. Die Mindestsicherung darf die Motivation für Beschäftigung nicht konterkarieren.“ (pn, mami)