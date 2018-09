Von Peter Nindler

Innsbruck – Der im Juli gestoppte Neubau des Managementcenters Innsbruck beschäftigt die Politik. Wegen einer drohenden Kostenexplosion auf mehr als 130 Mio. Euro statt der ursprünglich veranschlagten 80 Millionen Euro hieß es zurück an den Start. Wobei nach einer Expertensitzung am Montag im Landhaus durchaus offen ist, ob das Siegerprojekt mit einer kräftigen Mittelaufstockung weiterverfolgt oder der Bau erneut ausgeschrieben wird. Die MCI-Führung bezeichnet in einer Stellungnahme vom 3. September an den Beirat der Fachhochschule eine Neuausschreibung als „Super-GAU“ und befürchtet einen jährlichen Anstieg der Baukosten um vier Mio. Euro.

Fakt ist: Ausgeschrieben wurde das Vorhaben im Februar 2016 mit 70,8 Mio. Euro/brutto. Die Politik gewährte dazu eine Kostentoleranz von 15 Prozent, also 10,6 Mio. Euro. Doch die Kostenschätzungen waren zu diesem Zeitpunkt offenbar veraltet, dazu kam nach dem Architektenwettbewerb eine um 24.000 m³ größere Kubatur als die ausgeschriebenen 102.282 m³. Nach Zuschlag dürften deshalb bereits Baukosten von mehr als 100 Mio. Euro realistisch gewesen sein. Spätestens da hätten die Jurymitglieder, u.a. Innsbrucks Ex-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer oder die damals zuständige Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP), schon aufschreien müssen. Mit projektübergreifenden Aufwendungen bzw. der Baukostensteigerung bezifferte das Land bei einem Kassasturz eine drohende Kostenexplosion auf 132,5 Mio. Euro.

Wie geht es jetzt weiter? Das Land pocht auf eine rasche Entscheidung, in der Stadt Innsbruck ist hingegen eine Diskussion über den Busparkplatz und den Sportplatz ausgebrochen. Nach der Sitzung mit Bau- und Rechtsexperten findet LR Hannes Tratter (VP) deutliche Worte: „Jetzt ist Innsbruck am Zug, schnellstmöglich die offenen Punkte in seinem Verantwortungsbereich wie Busparkplatz und Sportplatz zu klären. Die Stadt muss endlich Farbe bekennen, um das Projekt nicht weiter zu verzögern.“ Die Geduld des Landes sei bereits lange genug strapaziert worden.

Tratters Ziel ist es, dass die 3300 Studierenden und Lehrenden des MCI so rasch wie möglich in den Neubau einziehen und drohende Kostenexplosionen bestmöglich verhindert werden können. Die Konsequenz daraus: entweder grünes Licht für ein geändertes Projekt mit einer Neuausschreibung oder das bestehende Vorhaben wird weiterverfolgt. Dann müssten die öffentlichen Mittel dafür aber kräftig aufgestockt werden. In den nächsten zwei Wochen muss laut Land eine Entscheidung fallen.