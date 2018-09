Innsbruck – Die Diskussion war lang. Am Ende ging es Montagabend bei der namentlichen Abstimmung des Innsbrucker Gemeinderats aber schnell. Wie berichtet: keine Mehrheit für die Vorbehaltsflächen. Keine Mehrheit für eine Volksbefragung zu dieser Frage. Nach ein paar Stunden Schlaf wollte BM Georg Willi das Wort „Niederlage“ aber nicht in den Mund nehmen. Und auch die von den Grünen vorher in den Raum gestellte Bürgerinitiative, die ebenfalls eine Volksbefragung herbeiführen könnte, sieht Willi „nach der Abstimmung nicht als prioritär“ an. Er sagt: „Ich schaue mir das jetzt an, wie es weitergeht. Ich werde alle, die gegen das Instrument der Vorbehaltsflächen waren, in die Pflicht nehmen, dass sie sich bei den anderen In­strumenten für leistbares Wohnen ebenso ins Zeug legen.“ Die unterschiedlichen Meinungen der Sitzung möchte Willi aufnehmen und mit den Mandataren und Fachabteilungen besprechen. Er selbst will die Frage der „Miethöhen und Miet­transparenz“ als Nächstes angehen. In dieser Frage sieht Willi in LR Beate Palfrader eine Mitstreiterin. Er hoffe, man habe im Gemeinderat den „Ernst der Lage erkannt“.

Kritik an einer „völlig zerstrittenen Stadtregierung“ gab es im Nachlauf von der Liste Fritz. Die Koalition brauche einen Neustart. Für das Team Gerechtes Innsbruck (GI) ist es nur „mehr eine Frage der Zeit, bis es endgültig zum Koalitionsbruch und somit zu Neuwahlen kommen wird“. GR Mesut Onay (ALI) sieht die Koalition „tief gespalten“. Die SPÖ kritisiert andererseits, dass die „Interessen weniger Grundeigentümer über jene der Wohnungssuchenden“ gestellt wurden. Die Grünen erklärten, dass die Sondersitzung nur der Auftakt im Kampf gegen hohe Wohnungspreise in Innsbruck gewesen sei. Für die kommenden Wochen kündigt man an, dass man sich mit jenen Wohnungen genau beschäftigen werde, die durch die Buchungsplattform Airbnb dem Wohnungsmarkt entzogen werden. (mw)