Innsbruck — Scharfe Kritik üben SPÖ und Grüne an der FPÖ aufgrund von Praktiken rund um die Freiheitliche Bauernschaft in Tirol. Die zurückgetretene Obfrau der blauen Bauern, Jacqueline Nimmerfall, soll zwei hochrangige Tiroler FP-Funktionäre bei dem Verein angestellt haben. Die Sozialversicherungsbeiträge sei sie jedoch schuldig geblieben.

Mehr zum Thema Bauernkonkurs: Tiroler FPÖ hat pikante Affäre am Hals

FPÖ-Chef Markus Abwerzger wies am Dienstag jeden Zusammenhang mit seiner Partei zurück. „Die freiheitliche Bauernschaft ist keine anerkannte Vorfeldorganisation der Partei. Wir haben kein Einsichtsrecht in die Finanzgebarung oder Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands. Zudem wurde rechtzeitig die Reißleine gezogen", sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz zur AK-Wahl 2019. Der Tiroler FPÖ sei kein Schaden entstanden, man sei in dem Konkursverfahren weder Gläubiger noch Schuldner, betonte Abwerzger: „Ich sehe daher für die FPÖ Tirol keinen Handlungsbedarf und bin mir keiner Schuld bewusst". Es sei „ärgerlich, sich für Fehltritte von solchen Personen rechtfertigen zu müssen".

SPÖ und Grüne fordern Aufklärung

SPÖ und Grüne nahmen die Tiroler Blauen jedoch sogleich unter Beschuss. „Offenbar halten nun auch in Tirol Verhältnisse Einzug, wie wir sie aus Kärnten unter den FP-Landeshauptleuten Haider und Dörfler kennen", kritisierte SPÖ-Vizeparteichef LAbg. Georg Dornauer. Er forderte Abwerzger auf, rasch die offenen Fragen zu klären.

Aufklärung verlangte auch Grünen-Klubobmann Gebi Mair. „Krankenkassenbeiträge nicht bezahlen geht für eine Partei einfach gar nicht. Das ist echter Sozialbetrug auf Kosten aller anderen Versicherten", erklärte Mair.

FPÖ steigt bei AK-Wahl selbst in den Ring

Bei der Pressekonferenz zur AK-Wahl 2019 erklärte die FPÖ am Dienstag indes, nach den Querelen rund um die AK-Fraktion der „Freiheitlichen Arbeitnehmer" und dem Partei-Austritt von deren Obmann Heribert Mariacher, selbst in den Wahlkampf-Ring steigen zu wollen. Mit dem „Antreten als Partei" wolle man zumindest jene 5,7 Prozent erreichen, die die „Freiheitlichen Arbeitnehmer" bei der letzten Wahl hatten.

Dies erklärte AK-Wahl-Spitzenkandidat und Landesparteigeneralsekretär LAbg. Patrick Haslwanter am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. „Weiteres Ziel ist es, dann künftig in den AK-Vorstand zu kommen", meinte Haslwanter. Man wolle ab sofort jedenfalls eine "echte freiheitliche Arbeitnehmervertretung" sein, eröffnete der Abgeordnete bereits jetzt den Wahlkampf mit einer Spitze gegen die bisherige Fraktion der „Freiheitlichen Arbeitnehmer". Deren früherer Obmann Mariacher war vor kurzem aus der FPÖ ausgetreten — laut eigenen Angaben wegen der Politik der türkis-blauen Bundesregierung.

Zangerl zum großen Widersacher erklärt

Der große Widersacher im anstehenden Kampf um die Stimmen der Arbeitnehmer war mit dem schwarzen AK-Präsident Erwin Zangerl rasch gefunden. Zangerl verbreite „Halbwahrheiten und Lügen", etwa in der Causa des AUVA-Rehabilitationszentrums Bad Häring. Zangerl habe „anstehende Leistungskürzungen" behauptet, so Landesparteichef Markus Abwerzger. Auch das „Märchen der Streichung der fünften Arbeitswoche" gehe auf den AK-Präsidenten zurück. Zudem verwies Abwerzger auf die angebliche Wahlkampfförderung in Höhe von 7000 Euro aus Fraktionsgeldern des AAB an den zurückgetretenen ÖVP-Nationalrat Dominik Schrott.

Die Tiroler FPÖ verlangte zudem eine „verschlankte Struktur" und „mehr Transparenz" in der AK. „Gegen die AK sind die Freimaurer geradezu ein gläserner Verein", meinte Abwerzger lakonisch und erwartete sich in Zukunft eine „absolut zweckmäßige Verwendung der Zwangsmitgliedsbeiträge" und weniger „Unsummen für das persönliche Marketing des AK-Präsidenten".

Einmal mehr wurde auch zumindest eine „Reduktion der Mitgliedsbeiträge", wenn nicht deren komplette Streichung, gefordert. Auch die von der Arbeiterkammer herausgegebene „Arbeiterzeitung", die zu 100 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen finanziert sei, soll unter blauem Einfluss dann wieder „objektiv" sein. (TT.com, APA)