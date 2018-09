Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Öffentlichkeits- und medienwirksam lud die Stadt Innsbruck am vergangenen Samstag zum großen Bücherschleppen. Der Auftakt zum Umzug der alten Stadtbücherei von der Colingasse in den neuen P2-Turm der Pema von Markus Schafferer in der Amraser Straße (gegenüber des Sillparks) wurde regelrecht zelebriert. Und die Vorfreude der Bevölkerung auf die neue Stadtbücherei, die am 9. November eröffnet werden soll, ist groß. Kein Wunder: binnen fünf Jahren soll sie von derzeit 55.000 auf 150.000 auszuleihende Medien vergrößert werden, auch die Öffnungszeiten werden ausgedehnt. Um das realisieren zu können, hat die Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG), eine 100-Prozent-Tochter der Stadt – gut 4060 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche, verteilt auf das Erd- und erste Obergeschoß angekauft. Um diese dann an die Stadt weiterzuvermieten. Ein Konstrukt, das auch gewählt wurde, um die hohen Investitionskosten (vorerst) nicht bei der Stadt aufschlagen zu lassen. Der Gemeinderat stimmte Anfang Jänner 2016 mit knapper Mehrheit für diesen Deal. Die Kritik daran war laut. Hauptinitiatorin war die heutige Vize- und damalige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI). Auf den Flächen sollten auch die Andechsgalerie und ein „Stadtmodell“ Platz finden, für 700 m² war die Nutzung noch offen. In Summe musste die IIG knapp 18,7 Mio. Euro in die Hand nehmen.

Wie sich jetzt herausstellt, ist der Mietvertrag zwischen IIG und Stadt aber wenige Wochen vor Eröffnung noch immer nicht unterzeichnet. Die für Kultur zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) bestätigt das: „Der Vertrag liegt derzeit in der Finanzabteilung.“ Von dort aus sollte er in den kommenden Tagen dem Stadtsenat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Für die Causa zuständig ist dort der stellvertretende Finanzdirektor Hannes Verdross. Für eine Stellungnahme war dieser gestern nicht zu erreichen – er soll erst kommende Woche wieder im Büro weilen, heißt es. Finanzdirektor Armin Tschurtschenthaler konnte indes noch kein Datum für die Vorlage an den Senat nennen. Für alle weiteren Auskünfte verwies er an das Bürgermeisterbüro.

Während sich dort BM Georg Willi (Grüne) aber um leistbarere Mieten kümmern will, dürfte ihm jene Miete, welche die Stadt selbst nunmehr für die gut 3100 m² Nettonutzfläche im P2-Turm an die IIG zu zahlen haben könnte, wohl schwer im Magen liegen. Wie gut informierte Kreise bestätigen, soll die Miethöhe – inklusive Betriebskosten – bei rund 90.000 Euro zu liegen kommen. Pro Monat versteht sich. Umgerechnet auf die Quadratmeter ergibt sich somit eine Warmmiete von rund 29 Euro/m². Wohl bemerkenswert – auch in einer für überhöhte Mieten bekannten Landeshauptstadt wie Innsbruck. Zum Vergleich: Ursprünglich hatte die Stadt auch direkt mit Schafferer über eine Anmietung von Flächen verhandelt. Diesbezüglich wurde im November 2015 noch ein Mietzins pro Monat in der Höhe von mutmaßlich knapp 60.000 Euro bekannt. Im Jänner darauf war von einem Quadratmetermietpreis von 11,50 Euro die Rede. Dann wurde die Mietvariante zugunsten der Kaufoption fallen gelassen. Die damaligen und heutigen Flächen sind in ihrem Ausmaß ähnlich, jedoch nicht deckungsgleich.

Der nun kolportierte Mietpreis dürfte sich auf Basis eines von der IIG entwickelten Finanzierungskonstrukts ergeben, wie die Millionen-Investition und ihre Folgekosten wieder auf die Stadt umgelegt werden können. Die monatlich 90.000 Euro sollen auf die Dauer von 25 Jahren fällig sein. Danach dürfte sich der Mietzins reduzieren. Aus Sicht der Stadttochter wohl verständlich. Ob dies der neu zusammengesetzte Stadtsenat auch so sieht, bleibt abzuwarten.

In Summe könnte die Bücherei so der Stadt pro Jahr rund 1,9 Mio. € an Mehrkosten bescheren, heißt es aus dem Rathaus. Immerhin gilt es auch den auf 22 Mitarbeiter zu erweiternden Personalstand zu finanzieren.

Ein weiterer Mieter scheint auch für die ursprünglich noch freien 700 m² gefunden. Hier dürfte sich das Mozarteum mit seinem bildnerischen Bereich ansiedeln, bevor in den kommenden Jahren auch auf diesen Flächen die Bücherei eine (mögliche) Erweiterungsfläche finden könnte.

Vorerst auf Eis gelegt scheint das kritisierte „Stadtmodell“ – ein Abbild der Stadt im Maßstab 1:500. Es dürfte inzwischen dem Sparstift zum Opfer gefallen sein.