Von Agnes Dorn

Haiming – Vorarbeiten für das durch das Regionalmanagement initiierte Leader-Projekt „Das Inntal summt“ hat es bereits gegeben und inzwischen liegen auch die Gemeinderatsbeschlüsse aller sieben teilnehmenden Kommunen auf dem Tisch. Ziel des Projekts ist es, auf gemeindeeigenen Flächen in Stams, Silz, Mötz, Haiming, Roppen, Mieming und Obsteig Blühinseln mit heimischen Blumen und Gehölzen zu errichten, die den Bienen wieder mehr Nahrung bieten sollen. Nachdem unter den Angeboten für die Projektbegleitung die Wahl auf den Oberösterreicher Markus Kumpfmüller gefallen war, hat sich dieser nun den Verantwortlichen der Gemeinden vorgestellt. Außerdem war bei der Auftaktveranstaltung auch der Vizebürgermeister von Volders, Horst Wessiak, dabei, der vom Erfolg eines ähnlichen Projekts in seiner Gemeinde berichten konnte. „Da summt es, wie wenn man vor einem Bienenhaus steht. Außerdem sind Vögel wiedergekommen, die wir vorher seit Jahren nicht mehr gesehen haben“, berichtet Wessiak von seinen Erfahrungen. In Volders, wo auch die NMS und zahlreiche Privatgärten mit Begeisterung involviert sind, plant man nun im dritten Jahr das Projekt noch weiter auszubauen. Um „gezielt das zu schaffen, was vor 20 Jahren noch selbstverständlich war“, gibt es mehrere Möglichkeiten: Die sanfteste Methode wird dabei jene der reinen Pflegeumstellung sein. Wenn eine eigentlich relativ naturbelassene Fläche beispielsweise nur deshalb wenig Artenvielfalt aufweist, weil zu oft gemäht wird, kann durch die Reduktion auf ein bis zwei Mahden im Jahr die Biodiversität langsam wieder erhöht werden. Bei Grasflächen hingegen empfiehlt sich der Abtrag der Grassode und die Ansaat beziehungsweise bereits die Pflanzung heimischer Gewächse. „Bodenaustausch ist nur im besonderen Fall zu empfehlen“, sieht Kumpfmüller die radikalere Methode als nicht immer zweckmäßig an.

Bedenken, dass Gärtnereien Aufträge verlieren könnten, äußerte bei der Auftaktveranstaltung der stellvertretende Innungsmeister der gewerblichen Gärtner Josef Norz: „Wir Gärtner haben das jahrzehntelang gelernt. Die Tiroler Gärtner gehören zu 100 Prozent eingebunden.“ Dieser Forderung schloss sich auch Projektleiterin Gisela Egger an, die die Gärtnereien bereits im Vorfeld wiederholt eingeladen hatte, sich ebenfalls fachlich einzubringen. Mit Begeisterung dabei sind bereits mehrere Gärtner und Grünflächenbetreuer wie das Stamser Ehepaar Schernthanner, Doreen Höneke aus Haiming oder Christoph Wammes von der gleichnamigen Gärtnerei, der betont: „Nicht alle Gärtner sehen das negativ. Uns wird kein Geschäft weggenommen, sondern es kommt etwas dazu.“ Das Projekt solle sich schließlich irgendwann verselbstständigen, so Egger, und da wäre es wünschenswert, wenn Kunden auch in den heimischen Gärtnereien Ansprechpartner für heimische Pflanzen finden würden. Dass es außerdem ein Nebeneinander von naturbelassenen beziehungsweise der Natur wieder zurückgegebenen und weiterhin mit Blumenrabatten bepflanzten Flächen geben wird, betonten außerdem der Roppener Bürgermeister Ingo Mayr sowie die Silzer Vizebürgermeisterin Daniela Holaus. „Da geht es auch um Flächen, bei denen man bis jetzt nicht im Traum daran gedacht hätte, Blumen zu pflanzen“, sieht Mayr hier wenig Konkurrenz. So will man beispielsweise in Roppen neben einzelnen kleineren Flächen auch das Dach des neuen Kindergartens begrünen und dort einen Lebensraum für Bienen schaffen. Manche Maßnahmen wird man bereits bald treffen können, andere wiederum erst im nächsten Frühjahr, skizziert Kumpfmüller den weiteren Ablauf.