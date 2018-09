Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Schicksal des Mädchenzentrums Aranea in Innsbruck hängt davon ab, wie hoch die angekündigten finanziellen Kürzungen des Bundes ausfallen. Der Verein bietet Mädchen Unterstützung in unterschiedlichsten Lebenslagen und wird gut angenommen. Eigentlich würde es einen Ausbau benötigen, sagt Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Stattdessen drohe eine Reduktion des Angebotes, im schlimmsten Fall sogar das Zusperren. Wertvolle Arbeit an der Gesellschaft wäre mit einem Schlag zunichte, die ehrenamtliche Vereinsführung mit persönlichen Haftungsfragen konfrontiert, so Fischer.

Auch wenn die Wirtschaftslage eine gute ist und die Arbeitslosigkeit erfreulich niedrig, so stünden hinter vielen Sozialvereinen Fragezeichen, würden Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt und (Sozial-)Leistungen eingeschränkt, attestiert Fischer. Für dieses Klima macht Fischer auch die türkis-blaue Bundesregierung verantwortlich. Die Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft sei deshalb in Gefahr. Wenn die Krankenstände steigen, die Wohnungsarmut überhandnehme oder das Bildungsangebot zurückgefahren werde – dann seien die daraus entstehenden Folgekosten nicht absehbar, warnt Fischer. Daher gelte es jetzt gegenzusteuern: und zwar mit einem „Impulspaket Soziales“.

Mit 130 Mio. Euro hat das Land 2015 ein Impulspaket für die Wirtschaft zur Ankurbelung der Konjunktur geschnürt, die TT berichtete. „Jetzt müssen wir in die Menschen investieren“, sagt Fischer. Mittel- und langfristige Investitionen in den Arbeitsmarkt, die Bildung und die Integration gehörten angegangen, Sozialvereine über mehrjährige Verträge abgesichert. Die Sozialberatung in den Bezirken muss laut Fischer ausgebaut werden, ebenso das betreute Wohnen sowie die Gewaltprävention. Und noch vieles mehr. Menschen müssten aus der Armutsfalle befreit werden. Kürzungen bei der Mindestsicherung seien jedenfalls der falsche Weg, ist Fischer überzeugt.

Mit der Hälfte des einstigen Wirtschaftspaketes, also rund 65 Mio. Euro für die kommenden fünf Jahre, wäre Fischer zufrieden: „Diese Forderung ist realistisch. Ich finde, das braucht es.“