Von Michael Domanig

Halll – Die aufwändigen Umbauarbeiten am Haller Bahnhof laufen auf Hochtouren. Wie berichtet, soll der Bahnhof, der nicht zuletzt durch den viertelstündigen S-Bahn-Takt an Bedeutung gewonnen hat, bis Herbst 2019 barrierefrei umgebaut und umfassend modernisiert werden. Kernstück ist eine neue Personenunterführung samt zwei Liften zum „Inselbahnsteig“ (2 und 3), darüber hinaus sind u. a. eine Verlängerung der Bahnsteige und der Überdachung, neue Sitzbänke, verglaste Wartekojen, Ticketautomaten sowie dynamische Fahrgastinfosysteme geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 11,5 Mio. Euro.

Für die Errichtung der neuen Unterführung wurde der bestehende Seitentrakt östlich vom Bahnhofshauptgebäude bereits vor Wochen abgetragen. Eine Folge davon ist, dass es am Bahnhof derzeit keine Toilettenanlagen mehr gibt. Die Trafik im Hauptgebäude hatte schon früher geschlossen, so dass aktuell auch keine Möglichkeit mehr besteht, am Bahnhof Getränke oder Zeitschriften zu kaufen.

Was manche Bahnnutzer überraschen dürfte: Laut ÖBB sind auch für den neuen Bahnhof keine Toiletten mehr geplant – wie die Haller Bürgermeisterin Eva Posch (VP) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend auf Anfrage der Opposition berichtete. „Seitens der ÖBB sind für Bahnhöfe dieser Größe grundsätzlich keine Toilettenanlagen vorgesehen. Es kann aber eine Anlage errichtet werden, wenn die Stadtgemeinde Hall sich an Errichtung und Betrieb beteiligt“, führte Posch aus. Entsprechende Verhandlungen mit den ÖBB – auch über die Errichtung einer Trafik – würden laufen. „Mir wurde zugesagt, dass ich den Vertragsentwurf in den kommenden Tagen, noch im September, erhalte.“ Der Wunsch der Stadt sei klar: „Wir möchten unbedingt eine Toilettenanlage am Bahnhof haben.“ Sobald der Vertrag unterschrieben sei, solle zudem bis zur Errichtung der tatsächlichen WCs eine mobile Anlage aufgestellt werden.

Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) betonte, dass für eine Mitfinanzierung auch die Nachbargemeinden, die den Bahnhof Hall ebenfalls intensiv nutzen würden, ins Boot geholt werden sollten.

Bei den ÖBB bestätigt man die Sachlage: Aufgrund der Größe des Haller Bahnhofs und bestimmter Merkmale wie der Reisendenfrequenz seien nach dem Kriterienkatalog der ÖBB keine WCs mehr vorgesehen, so ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair – „außer eben man einigt sich mit der Stadtgemeinde auf eine Mitfinanzierung“. Auch er verweist auf die anstehenden Gespräche.

Bei Bahnhöfen wie jenem in Hall, die keine Fernverkehrs- oder Umsteigebahnhöfe seien, sondern ausschließlich dem Nahverkehr dienen, würden Passagiere in aller Regel nicht lange vor Abfahrt des Zuges eintreffen, ergänzt Gasser-Mair. „Und in den Zügen finden die Kunden dann moderne Toiletten vor.“

Natürlich seien auch Vandalenakte und die Reinigung bei Toiletten an Bahnhöfen immer ein Thema. „Und eine kaputte oder dauernd verunreinigte Toilettenanlage bringt natürlich auch kein Renommee.“

Übrigens: Das bestehende Hauptgebäude am Haller Bahnhof solle laut den Plänen der ÖBB nicht erhalten werden, erklärt BM Posch auf TT-Anfrage. Bei den ÖBB verweist man auch hier auf die laufenden Gespräche.