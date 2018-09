Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Laut wird es im Schwazer Gemeinderat eigentlich nie. Doch am Mittwochabend erhob GR Hermann Weratschnig (Grüne) seine Stimme. Er ist sauer. Fühlt sich überrumpelt. Bürgermeister Hans Lintner (VP)hat laut ihm die Grünen ins Abseits gestellt.

Es geht um den Parkplatz am Königfeld. Es gab in der Vergangenheit Verhandlungen mit der Neuen Heimat Tirol für einen sozialen Wohnbau. Gemeinsam mit Stadtgalerien-Chef Günther Berghofer plant BM Lintner nun aber, dort ein mehrstöckiges Parkhaus zu errichten. Die Stadt widmet. Berghofer baut und bezahlt. Pendler parken und bezahlen. So der Plan.

Dazu bedarf es nun einer Widmung. Aus dem rund 17.700 m² großen Freiland-Grundstück soll eine Teilfläche zur Sonderfläche Parkdeck werden. VBM Rudi Bauer (SP) verlas stoisch den Antrag. Man brauche dort dringend Parkraum, immerhin liege das Königfeld im Zentralraum und im Umfeld von Krankenhaus, Altenheim und Bahnhof. Doch da hielt StR Viktoria Gruber (Grüne) dagegen: „Im Bereich zwischen Krankenhaus und Bahnhof entstehen schon jede Menge Parkplätze. Aber was hier fehlt, ist ein Verkehrskonzep­t.“ Es ist für sie ein Unding, dass der Wohnraum den Parkflächen untergeordnet wird. Aber damit nicht genug. „Seit die FPÖ das Wohnressort über hat, ist kein einziger sozialer Wohnraum mehr in Schwaz entstanden. Da hat die Fraktion auf voller Linie im Wohn- und Verkehrsressort versagt“, kritisierte sie. Harte Worte, die es sonst im Schwazer Gemeinderat kaum zu hören gibt.

BM Lintner entgegnet, dass beim Krankenhaus nur ein Teil des für den Umbau der Tiefgarage errichteten Oberflächenparkplatzes weiterhin genützt werde. Und auch in der Nähe des Tyrolit würden Stellplätze wegfallen. „Schwaz braucht dringend Parkplätze. Nicht nur Parken, auch Wohnen bringt Lärm und Belastung. Es sind auch noch andere Wohnprojekte in Planung“, sagte GR Eva-Maria Moser (FP). „Dass Wohnen Lärm macht, darf kein Grund sein, warum dort kein sozialer Wohnbau entsteht“, konterte GR Tarik Özbek (Grüne). Ihm sei bewusst, dass ein Parkplatz wichtig sei, aber es bedürfe der Zustimmung der Anrainer. Zudem parken dort auch Wohnwägen. Ein Projekt ohne Ersatz sei ungut.

Die Anschuldigungen von StR Gruber ignorierte Verkehrsreferent Emil Danler. Er betonte nur, dass man verschiedene Maßnahmen geprüft habe und die Lösung am Königfeld eine gute sei.

GR Victoria Weber (SP), die beim Königfeld wohnt, enthielt sich der Abstimmung. Nicht aber ihrer Meinung: „Für mich ist eine Garage in der derzeitigen Situation zu früh. Wir sollten vor der Umwidmung schauen, dass wir das kriegen, was wir auch brauchen.“ Und in Sachen gemeinnütziger Wohnbau habe die Stadt laut ihr Aufholbedarf.

Und dann holte GR Weratsch­nig aus. „Der bereits anlaufende Architekturwettbewerb der NHT wurde nach Intervention der Stadt abgebrochen. Seither ist das Projekt für gemeinnützigen Wohnbau gestoppt“, sagte Weratschnig. BM Lintner wies den Vorwurf zurück: „Der Baurechtzins hätte es notwendig gemacht, sieben bis acht Stockwerke zu bauen. Wir können dort keine Wohntürme errichten.“ Weratsch­nig entgegnete, dass man die Verhandlungen hätte weiterführen können: „Die hohe Dichte, um die Wohnbauförderung zu bekommen, machte es notwendig, den derzeitigen Parkplatz ins Projekt zu integrieren.“ Man müsse das Königfeld als Gesamtes sehen. Ein Problem sei wohl, dass die NHT keinen Parkplatz für die Gemeinde auf ihre Kosten betreiben wollte.

Aber was Weratschnig am meisten ärgerte, war die Vorgehensweise des Bürgermeisters. „Zuerst der Versuch, per Umlaufbeschluss dem Verkehrsreferenten das Projekt umzuhängen, dann kam es in den Stadtrat. Und der dritte Streich war, als der Bürgermeister seinen Vize Bauer und Danler ausrutschen ließ und einfach zur Pressekonferenz lud. Ohne Wissen aller anderen. So wurde das Parkhaus zur Vertrauenssache in den Klubs“, ärgerte sich Weratsch­nig. Mit dieser Vorgehensweis­e habe Lintner auf ganzer Strecke verunsichert. „Im Rege­n stehen jetzt die Anrainer und der gemeinnützige Wohnbau.“

Mit drei Gegenstimmen der Grünen und einer Enthaltung wurde die Widmung trotz hitziger Diskussion beschlossen.