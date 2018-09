Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Schuss dürfte nach hinten losgegangen sein. Eine jahrzehntelang dahinschlummernde Widmung wurde beeinsprucht und damit erst Recht zum Leben erweckt. In enger Abstimmung mit dem Baumarktbetreiber Würth-Hochenburger hatte der Grundeigentümer, die Otto & Rudolf Schretter GmbH, bei der Marktgemeinde Reutte den Antrag gestellt, im Zuge der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ein Sträßchen, das die Freilagerflächen der Firma durchschneidet, herauszunehmen bzw. zu löschen. „Ein Weg mitten durch das Lager ist für uns inakzeptabel“, erklärt Standortleiter Thomas Schretter die Hintergründe. Nun wird der Geh- und Radweg nicht nur nicht herausgenommen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar verwirklicht. Einzig auf eine breitere Straße, die auch Pkw benutzen könnten, will die Gemeinde verzichten. Der Weg würde vom Zentrum kommend von der Mühler Straße nach dem Bahnübergang sofort links über ÖBB-Flächen und dann über den Grund der Otto & Rudolf Schretter GmbH laufen, wo er nahe des Baumarkts in die Werner-Storf-Straße mündet.

Bauausschussobmann GR Robert Bader erklärte, dass die Abwägung der berechtigten Firmeninteressen mit den Chancen eines öffentlichen Rad- und Gehweges schon im Ausschuss breit diskutiert wurde und zu keiner Einigung geführt hätte. Gerade die Sicherheitsfrage für Radler und Fußgänger wurde von den Mandataren intensiv erörtert, würde die Streckenführung doch nahe an den Hochlagern entlanglaufen, „auf dem dauernde Manipulationen, also Warenbewegungen, stattfinden müssen“, wie Michael Schretter schildert. Auch 500 m² gingen für das Unternehmen verloren, wenn der Weg ins öffentliche Gut abgegeben werden müsste – freiwillig oder unfreiwillig.

Bürgermeister Alois Oberer erklärte, dass diese Entscheidung wirklich schwierig sei und jeder nach persönlichem Empfinden abstimmen solle, hier gebe es keinen Fraktionszwang. Für ihn war aber eines klar: „Wenn wir den Rad- und Gehweg weiter im Raumordnungskonzept behalten, dann müssen wir ihn auch endlich umsetzen.“ Eine reine Vorratshaltung kam für den Marktchef nicht in Frage.

Einen Ausschlag für das Abstimmungsverhalten gab dann auch das Selbstverständnis, „Fahrradfreundliche Gemeinde“ sein zu wollen. Da könne man sich doch nicht die Chance auf zukünftige Radwege selbst verbauen, hieß es in der Diskussion. 16 der 19 Gemeinderäte lehnten das Schretter-Ansuchen schließlich ab, der Radweg soll realisiert werden. Vize Michael Steskal regte an, sofort das Gespräch mit dem Unternehmen zu suchen: „Denn das ist ein Härtefall.“ Auch Thomas Schretter will reden.