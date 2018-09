Innsbruck – Dem Impulspaket Wirtschaft soll eines für den Sozialbereich in Tirol folgen. Dazu hat jetzt Soziallandesrätin Gabriele Fischer von den Grünen aufgerufen. Wie berichtet, fordert sie dringend Investitionen im Sinne einer solidarischen Gesellschaft ein. Diese sieht sie insbesondere durch die Handlungsweisen der türkis-blauen Regierung gefährdet. Fischer hält es für gerechtfertigt, dieses Sozialpaket auf die kommenden fünf Jahre mit rund 65 Mio. € zu dotieren. Damit soll in den unterschiedlichsten Bereichen in die Menschen investiert werden.

Fischers Vorstoß war mit dem Koalitionspartner nicht akkordiert. Ungeachtet dessen stieß ihr Ansinnen bei der ÖVP gestern durchaus auf Verständnis. „Natürlich ist das eine legitime Forderung einer Soziallandesrätin“, sagte dazu VP-Klubobmann Jakob Wolf: „Gerade im Sozialbereich kann es nie genug sein, das wissen wir.“ Wolf verweist aber auch darauf, dass die Regierung bereits bisher einiges auf den Weg gebracht habe, der Sozialbereich sei in den vergangenen Jahren durch das Land nicht übermäßig von Einsparungen betroffen gewesen. Wolf erwartet sich nun von Fischer, dass sie in den anstehenden Budgetverhandlungen weitere Details dieses Impulspakets präsentiert: „Punktuell haben wir da sicher noch Spielräume. Neue Schulden werden wir aber auch im Sinne kommender Generationen nicht machen.“ Zudem könne das Land auch nicht ständig alle finanziellen Löcher, die durch Bundeseinsparungen entstünden, stopfen.

Applaus für Fischers Vorstoß kommt von SP-Landeschefin Elisabeth Blanik: „Solch ein Paket braucht es dringend. Wenn es nach uns ginge, kann Fischer auch 130 Millionen Euro haben.“ Diese Summe wurde zuletzt für das Impulspaket Wirtschaft lockergemacht. Insbesondere im Bereich der Pflege gelte es steigenden Kosten entgegenzuwirken – auch Dezentralisierungsmaßnahmen wären ein Mittel dazu, so Blanik.

Ungewohnt, aber doch: Auch die Freiheitlichen sichern Fischer in ihrer Forderung Unterstützung zu. Die finanzielle Situation so mancher Sozialvereine sei prekär, sagt Landesobmann Markus Abwerzger: „Das Land darf sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Es wurden in der Vergangenheit Kürzungen bei Subventionen vorgenommen, die die Vereine belasten.“ In Richtung Budgetpfad von Schwarz-Grün stellt Abwerzger klar: „Eine darf keine schwarze Null des Landes zu Lasten der Sozialvereine geben.“

Sollte es Fischer tatsächlich ernst meinen, dann ist ihr die Hilfe der Liste Fritz sicher, sagten gestern Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint: „Für eine weitere, reine Ankündigungs- und Überschriftenpolitik sind wir aber nicht zu haben.“ Wie ernst es der Regierung sei, könne diese bei den sozialökonomischen Betrieben in Tirol beweisen, so die Liste Fritz: „Einige hängen budgetmäßig noch in der Luft.“

Ein klares Nein zu einem Impulspaket Soziales kommt indes von den NEOS. Klubobmann Dominik Oberhofer verweist auf die bereits hohen Sozialleistungen und die gute Wirtschaftslage. Wenn das alles nicht ausreiche, sozial Schwachen zu helfen, so Oberhofer, müsse man eher die Treffsicherheit der Sozialleistungen hinterfragen. Fischers Forderung sei in Summe „populistisch“. (mami)