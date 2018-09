Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Allzu viel wollte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) nicht dazu sagen. Erfreut zeigte er sich jedenfalls nicht darüber, dass die Stadt in den kommenden 25 Jahren an die 90.000 Euro monatlich der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG), einer Stadt-Tochter, für die Räumlichkeiten der neuen Stadtbücherei (samt Andechsgalerie) im P2-Turm an der Amraser Straße überweisen wird müssen. Wie berichtet, hat die IIG rund 4060 m² Bruttogeschoßfläche von der Pema für 18,7 Mio. Euro angekauft, 3100 m² Nettonutzfläche werden nun an die Stadt weitervermietet. Dass die Stadt die Investition der IIG via die nun vorliegende Miethöhe zurückzuzahlen habe, sei längst vertraglich ausverhandelt, rechtfertigt sich Willi: „Wenn wir jetzt mit der Miete runtergehen, fehlt das Geld halt der IIG.“

FI-Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, einst hauptverantwortlich für den 2015/16 ausverhandelten Kaufdeal, sagte gestern zu den kolportierten Zahlen: „Ich kenne die aktuellen Unterlagen nicht. Es war uns aber immer wichtig, dass wir Eigentum schaffen und nicht an Dritte Miete zahlen.“ Letzteres betont auch VP-Vizebürgermeister Franz Gruber, und weiter: „Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich warte auf die Stadtsenatsvorlage vom Bürgermeister.“

Nicht ganz so nüchtern geht Koalitionskollege und SP-Stadtparteichef Helmut Buchacher mit der Causa um: „Jetzt haben wir die Misere.“ Der damalige Kauf sei nichts anderes als eine „unstatthafte Wirtschaftsförderung an einen Investor“ gewesen. Buchacher meint damit Pema-Chef Markus Schafferer.

Noch deutlicher fällt indes die Kritik der versammelten Opposition aus. „Die 90.000 Euro Miete beweisen, dass die linke Stadtregierung unter Bürgermeisterin Oppitz-Plörer die Bevölkerung jahrelang getäuscht hat“, wettert FP-Stadtrat Rudi Federspiel. Die nunmehrigen monatlichen Zahlungen würden ihren Teil dazu beitragen, die „Stadtfinanzen zu ruinieren“, zumal Innsbruck die neue Bücherei nicht nötig hätte.

Volle Transparenz fordert die Liste Fritz. Die politische Verantwortung liege bei Oppitz-Plörer, attestiert GR Thomas Mayer: „Wenn sie und ihre Kollegen der Stadtregierung überzeugt davon sind, dass an diesem Deal nichts auszusetzen ist, sollen sie Kaufvertrag und Mietvertrag öffentlich machen.“ Für Mayer ist das Ganze nichts anderes als „ein offensichtlicher Versuch, Geld zu verschieben und damit den Stadthaushalt von den Belastungen des Kaufpreises vorübergehend frei zu halten“: „Ein Mietpreis von 90.000 Euro pro Monat sprengt alle Grenzen des Vorstellbaren und Zumutbaren.“ Nach den massiven Kostensteigerungen bei den Projekten Patscherkofelbahn und Haus der Musik täte die Stadtregierung jetzt gut daran, den Kreis des Schweigens und Aussitzens zu durchbrechen, fordert die Liste Fritz. Für den Seniorenbund hält Obmann Helmut Kritzinger fest: „Der ,Schuldenzauber‘ geht weiter.“

Dass die kolportierte monatliche Miete, mit der auch die Rückzahlung des IIG-Darlehens bedient werden dürfte, in keinem Verhältnis zum Nutzen der neuen Stadtbücherei stehe, stellt NEOS-Gemeinderätin Julia Seidl fest: „Die Bürger in dieser Stadt werden systematisch hinters Licht geführt – das ist ein unhaltbarer Zustand.“ Auch die NEOS fordern Aufklärung.