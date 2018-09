Von Thomas Parth

Imst – Der Imster Bezirkshauptmann Raimund Waldner hatte zu Beginn der Flüchtlingskrise bei „seinen“ Gemeinden und Gemeindechefs für eine Unterbringung von Geflüchteten geworben. Mittlerweile ist die Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) für die Flüchtlingsunterbringung zuständig und der Zustrom ist abgeebbt. „Asylwerber mit negativem Bescheid bleiben zunächst in Heimen, müssen jedoch letztlich unser Land verlassen. Diejenigen, die einen positiven Asylstatus erworben haben, bleiben ebenfalls übergangsweise in den Flüchtlingsunterkünften, müssen jedoch in eigene Wohnungen wechseln“, zeigt BH Waldner die Vorgangsweise auf. „Mehrere Institutionen helfen bei der Wohnungssuche. Weil die Flüchtlinge erst ab diesem Zeitpunkt arbeiten dürfen, fallen sie zunächst mangels Einkommen in die Mindestsicherung. Dabei werden ihnen die Wohnungsmiete, -kaution sowie der Lebensunterhalt bis zur Selbsterhaltung finanziert.“ Eine Tendenz, die Waldner beobachtet, ist, dass etliche Asylwerber mit positivem Bescheid in Städte wie Innsbruck oder Wien abwandern. „Die TSD sind zu sparsamem Umgang mit öffentlichen Mitteln angehalten und können keine angemieteten Unterkünfte leer stehen lassen“, weiß der Bezirkshauptmann um die Zusammenführung der Ressourcen. „Unterkünfte wie jene auf der Ötztaler Höhe, die das Land extra errichtet hat, werden belassen. Wo andernorts Mietverträge auslaufen, werden die Heime geschlossen“, informiert der Bezirkschef. Ihm sei ein Anliegen, dass sowohl die Bürgermeister als auch jene Initiativen, die direkt mit den Asylwerbern zu tun haben, frühzeitig über Schließungen informiert werden.

Die „Rückstellungen“ koordiniert Georg Hochfilzer von den TSD: „Die beiden Einrichtungen in Oetz mit 22 Personen sowie die in Umhausen mit neun Asylwerbern wurden bereits geschlossen.“ Bis zum 30. September schließt das Flüchtlingsheim im Sautner Hof in Sautens mit 21 Bewohnern.

„Der Kontakt mit den betreffenden Gemeinden ist sehr gut. Wir besetzen die freien Plätze nicht nach, um einen fließenden Übergang zu ermöglichen“, versichert Hochfilzer. Selbiges gelte auch für die kleinere Einrichtung in Stams, wo derzeit unbegleitete Flüchtlinge wohnen. „Wenn ein Jugendlicher 18 Jahre alt wird, kommt er in eine Einrichtung für Erwachsene und sein Platz wird nicht nachbelegt“, berichtet der TSD-Mitarbeiter. Neben Imst mit 71 Flüchtlingen zählen noch Haiming mit der Container-Siedlung auf der Ötztaler Höhe mit 64 Personen sowie Roppen mit 31 zu den größeren Einrichtungen im Bezirk mit Büro vor Ort. Es folgen Längenfeld mit 18, Tarrenz und Arzl mit je 11, Wenns mit 6 und Mieming mit 4 Personen. „Der Schlüssel liegt bei einem Betreuer, der auf 70 Asylwerber kommt“, zeigt Hochfilzer auf. Für 2019 sind die Pläne noch nicht fixiert.